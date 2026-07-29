Mistrzostwa Europy w triathlonie po raz pierwszy w Elblągu. Utrudnienia w ruchu

Już w najbliższy weekend Elbląg stanie się areną jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych organizowanych w Polsce w 2026 roku. Po raz pierwszy w historii nasze miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w Triathlonie na dystansie sprinterskim i w sztafetach mieszanych, a także zawodów Garmin Triathlon Tour.

Do Elbląga przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, reprezentujący europejską czołówkę triathlonu. Wydarzenie będzie nie tylko sportowym świętem, ale również doskonałą okazją do promocji miasta w kraju i za granicą. Przez kilka dni Elbląg będzie obecny w relacjach medialnych, transmisjach oraz materiałach promocyjnych związanych z mistrzostwami.

Organizacja wydarzenia tej rangi wiąże się z koniecznością wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Największe utrudnienia odczują mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na Starym Mieście i przy ulicach, którymi przebiegać będzie trasa zawodów Mistrzostw Europy, zaplanowanych na piątek i sobotę.

Przypominamy, że od 30 lipca do 2 sierpnia z ruchu wyłączona będzie ul. Rybacka, gdzie powstanie strefa zmian zawodników. W piątek i sobotę czasowe ograniczenia obejmą również m.in. ul. Wodną, Stary Rynek, ul. Wigilijną, Rycerską, Pocztową, Robotniczą, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Stoczniową oraz Wałową. W trosce o mieszkańców, pracowników oraz przedsiębiorców funkcjonujących na Starym Mieście organizator zaplanował tzw. przerwy techniczne. W wyznaczonych godzinach ruch będzie czasowo przywracany, co umożliwi dojazd do miejsc pracy oraz wjazd i wyjazd z obszaru objętego organizacją zawodów. Dodatkowo, pomiędzy poszczególnymi startami zawodników, w razie konieczności możliwy będzie przejazd pod nadzorem służb porządkowych.

W piątek, 31 lipca, planowana jest główna przerwa techniczna w godzinach około 14:00–16:00, natomiast w sobotę, 1 sierpnia, około 10:30–12:00. Rozwiązanie to ma ułatwić dojazdy osobom pracującym w systemie zmianowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na Starym Mieście. Dodatkowo pomiędzy poszczególnymi startami zawodników przewidziane są krótsze przerwy, podczas których (w razie konieczności) mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli wjechać lub wyjechać z obszaru objętego czasowym zamknięciem pod nadzorem służb porządkowych. Orientacyjne przerwy w piątek planowane są w godzinach: od 9:00 do 9:30, 11:15-12:00 oraz 18:15-18:45. Należy jednak pamiętać, że podane godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu rywalizacji sportowej. Prosimy wszystkich mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń policji i służb kierujących ruchem.

Wiemy, że organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z niedogodnościami. Dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę. Wierzymy, że wspólnie stworzymy atmosferę godną mistrzostw Europy i pokażemy tysiącom gości oraz kibiców z całego kontynentu najlepszą stronę Elbląga. Zapraszamy również do kibicowania zawodnikom na trasie i wspólnego przeżywania sportowych emocji.