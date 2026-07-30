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Nie ustąpił pierwszeństwa na Niepodległości

 Elbląg, Nie ustąpił pierwszeństwa na Niepodległości
Fot. KMP Elbląg

Jeden zły manewr może doprowadzić do poważnego wypadku! Nieprawidłowy manewr skrętu w lewo i nieustapienie pierwszeństwa 44-letniemu motocykliście doprowadziło dziś (30 lipca) do zdarzenia przy ul. Niepodległości.

Motocyklista jechał ul. Niepodległości, natomiast 73-letni mężczyzna kierujący oplem z ul. Niepodległości próbował wjechać na miejsce parkingowe. Na miejscu pracują policjanci z ruchu drogowego.

 

Droga jest obecnie zamknięta. Omijajcie to miejsce.


A moim zdaniem...

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