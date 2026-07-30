Nie ustąpił pierwszeństwa na Niepodległości

Fot. KMP Elbląg

Jeden zły manewr może doprowadzić do poważnego wypadku! Nieprawidłowy manewr skrętu w lewo i nieustapienie pierwszeństwa 44-letniemu motocykliście doprowadziło dziś (30 lipca) do zdarzenia przy ul. Niepodległości.

Motocyklista jechał ul. Niepodległości, natomiast 73-letni mężczyzna kierujący oplem z ul. Niepodległości próbował wjechać na miejsce parkingowe. Na miejscu pracują policjanci z ruchu drogowego. Droga jest obecnie zamknięta. Omijajcie to miejsce.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu