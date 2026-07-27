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Zobacz, które ulice będą zamknięte

 Elbląg, Zobacz, które ulice będą zamknięte

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2026 roku Elbląg stanie się stolicą europejskiego triathlonu, goszcząc 2026 Europe Triathlon Sprint & Relay Championships. Do Polski przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, którzy powalczą o medale mistrzostw Europy w rywalizacji indywidualnej na dystansie sprinterskim oraz w emocjonujących sztafetach mieszanych.

Mistrzostwa Europy będą okazją do promocji miasta i regionu oraz do zaprezentowania kibicom widowiska na światowym poziomie, z udziałem czołowych reprezentantów Europy w kategoriach Elite, U23 i Junior.

Przez dwa dni zawodów kibice będą mogli śledzić niezwykle dynamiczną rywalizację na krótkim dystansie, gdzie o zwycięstwie często decydują sekundy, a także spektakularne wyścigi sztafet mieszanych – jednej z najbardziej widowiskowych konkurencji współczesnego triathlonu. Mistrzostwa zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce w 2026 roku, przyciągając zawodników, trenerów, media i tysiące kibiców z całej Europy.

Natomiast 2 sierpnia odbędą się zmagania triathlonistów w ramach największego cyklu tego rodzaju imprez w Polsce - Garmin Triathlon Tour. Będzie to tegoroczny dziewiąty przystanek cyklu GTT, który od lat przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby stawiające pierwsze kroki.

 

Uczestnicy będą mogli rywalizować na jednym z trzech dystansów:

1/2 – dla doświadczonych i ambitnych zawodników,

1/4 – idealne połączenie wytrzymałości i szybkości,

1/8 – doskonały wybór na pierwszy start lub szybki sprawdzian formy.

 

Garmin Triathlon Tour w Elblągu to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie.

To także wyjątkowa atmosfera, setki zawodników i kibiców z całej Polski oraz liczne atrakcje

towarzyszące, które sprawiają, że wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez sportowych regionu.

Start zawodów będzie zlokalizowany nad rzeką Elbląg w okolicach Starego Rynku przy ul. Wodnej, natomiast strefa zmian oraz meta znajdować się przy ul. Mostowej przy Katedrze p. w. Świętego Mikołaja w Elblągu.

 

Zapisy na zawody cały czas trwają i są dostępne na stronie:

https://triathlontour.pl/zapisy/

 

Sportowe emocje także dla najmłodszych Weekend w Elblągu będzie prawdziwym świętem sportu dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali również zawody dla dzieci i młodzieży, dzięki którym najmłodsi będą mogli poczuć atmosferę wielkiej sportowej rywalizacji.

W ramach Garmin Junior Elbląg odbędą się biegi dziecięce na dystansach:

  • 200 m,
  • 500 m,
  • 1000 m.

Utrudnienia w ruchu:

W związku z organizacją zawodów, od dnia 31 lipca do 2 sierpnia wystąpią następujące czasowe utrudnienia w ruchu drogowym:

 

UWAGA: Dojazd do ul. Krótkiej w piątek i sobotę w czasie wydarzenia będzie możliwy przez wyłączone z ruchu torowisko w ciągu ul. 1 Maja (odcinek od ul. Chmurnej do Placu Słowiańskiego i następnie przez parking).

 

31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 (całkowite zamknięcie)

ALEJA ARMII KRAJOWEJ od skrzyżowania z ul. Rycerską do skrzyżowania z ul. Winną

 

31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 / 01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)

  • UL. WODNA od skrzyżowania z ul. Mostową do ul. Wałowej,
  • UL. WAŁOWA,
  • UL. STOCZNIOWA,
  • OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ od skrzyżowania z ul. Królewiecką do Ronda Zamech,
  • RONDO ZAMECH,
  • UL. ROBOTNICZA od Ronda Zamech w kierunku Starego Miasta do ul. Pocztowej,
  • UL. POCZTOWA,
  • UL. RYCERSKA do Placu Słowiańskiego, do skrzyżowania z ul. Wigilijną prawy pas ruchu w stronę

ul. Wigilijnej,

  • UL. WIGILIJNA,
  • STARY RYNEK od skrzyżowania z ul. Wigilijną do skrzyżowania z ul. Rybacką

 

01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)

  • UL. ŚWIĘTEGO DUCHA,
  • BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA,
  • UL. PANIEŃSKA

 

31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 (całkowite zamknięcie)

01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)

02.08 NIEDZIELA 8:00-16:00 (całkowite zamknięcie)

  • UL. WODNA od skrzyżowania z ul. Świętego Ducha do skrzyżowania z ul. Studzienną

 

02.08 NIEDZIELA 8:00-14:00 (całkowite zamknięcie)

  • STARODROŻE DK7 - do Solnicy,
  • UL. NOWODWORSKA,
  • UL. ORLA

 

02.08 NIEDZIELA 8:00-15:30 (całkowite zamknięcie)

  • UL. STAWIDŁOWA od ul. Warszawskiej do ul. Radomskiej,
  • UL. RADOMSKA od ul. Stawidłowej w stronę Bielnika Pierwszego,
  • UL. WARSZAWSKA od ul. Orlej do ul. Stawidłowej,
  • UL. STUDZIENNA na odcinku od skrzyżowania z ul.Orlą do skrzyżowania z ul. Wodną

Prosimy o zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych i policji kierujących ruchem. Zalecamy wcześniejsze zaplanowanie trasy lub wybranie tras alternatywnych.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Zapraszamy również do kibicowania w naszej imprezie!


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • A jak do pracy dojechać na ul. Stoczniową. Rzeką dopłynąć ?
  • Dostaniesz komunikat RCB: Z uwagi na utrudnienia, jeśli możesz pozostań w domu :)
  • Przecież to są żarty, panie Missan proszę się trochę zastanowić i nie blokować pół miasta w dzień powszedni, gdzie funkcjonują zakłady pracy dojeżdżają do nich ludzie i transporty. Grozi to totalnym paraliżem.
  • Niech nam kajaki da, to dopłyniemy do Stoczniowej do roboty. Jedni muszą robić, żeby drudzy mogli siedzieć.
  • Niech ktoś odpowie: Gdzie organizatorzy i urzędnicy wydający pozwolenia na organizację ww zawodów widzą mieszkańców Elbląga w tym czasie. Tych którzy czy to chcą dostać się do pracy, lekarza czy też poprostu normalnie żyć. Dlaczego mieszkańcy okolic starówki i generalnie starszej części miasta są skazani na przymusowe atrakcje? Zawody, marsze poparcia, marsze przeciw, rocznice, miesięcznice, biegi, etc etc Tak wygląda zachęcanie do pozostania w tym mieście? Okoliczne gminy zacierają ręce, bo tam ludzi przybywa. Każdy kogo tylko stać zawija żagle z tego miasta. Chyba nie tak to powinno być
  • Panie jakiś tam, no rzeczywiście w piątek będą niewielkie utrudnienia w okolicach Starego Miasta, istna tragedia i paraliż miasta, a może tak "myślą" tylko paralitycy. Nic nie organizować w mieście niech będzie tak smutne jak ty.
  • Czyli ciebie nie stać, a czyja to wina?
  • Czy władze miasta zastanowiły się, że umieściły bezsensownie salę ślubów w centrum Starówki oraz zablokowały bezmyślnie w najbliższy weekend Młodożeńcom oraz ich Gościom dojazd na uroczystość zawarcia ślubu? Gdzie Młodożeńcy i Goście mają teraz zaparkować samochody i ile setek metrów pokonać na wysokich obcasach (panie), aby dotrzeć o czasie? Jeśli będzie deszcz, to jak będą wyglądać kosztowne sukienki i garnitury po taki "trathlionie"? Pan Prezydent może wyznaczy dojazd i bezpłatny (!) parking w promieniu 50m od Ratusza Staromiejskiego dla uczestników kolejnych ślubów? Wybory niedługo...
  • Wiesz, że możesz iść na nogach? Czy musisz podjechać pod samą bramę?
  • @Miu - Do ślubu muszę podjechać pod samą bramę, bo to nasze wielkie święto. Po pizzę możemy pójść kilometr lub więcej, nawet w trakcie ulewy. Nie zniszczymy drogich, ciuchów, butów, kosztownych fryzur czy makijaży i wtedy nie będzie nas obchodziło jak wyszliśmy na zdjęciach. Takie trudne do zrozumienia dzieciaku?
  • Panie Missan, jak pracownicy dojadą do pracy na Studziennej? jak matki z dziećmi dostaną się do centrum rehabilitacji koło pałacyku? Sąsiad z bednarskiej jest po wypadku, nie może chodzić, żona wozi go codziennie na rehabilitację. Którędy? Nie mam nic przeciwko, pół dnia, dzień, ale na kilka dni? Hashtagi: #mieszkaniecbednarskej
  • Czasem odnoszę wrażenie, że za decyzje wydawane przez UM w E-gu, odpowiedzialne są osoby pokroju pacjentów z filmu "Lot nad kukułczym gniazdem".
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