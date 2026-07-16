Musicus Copernicus Frombork Festival i Wioska Dawnej Warmii

III edycja Musicus Copernicus FROMBORK FESTIVAL oraz II odsłona Wioski Dawnej Warmii odbędą się w dniach 31 lipca-2 sierpnia we Fromborku. Zapraszamy mieszkańców regionu i turystów do wspólnego świętowania muzyki, tradycji i żywego dziedzictwa Warmii - informują organizatorzy.

W programie wydarzeń znajdą się koncerty wybitnych artystów, spotkania z twórcami ludowymi i edukatorami, kilkadziesiąt warsztatów, spektakli oraz aktywności artystycznych i edukacyjnych inspirowanych naturą i dziedzictwem regionu. Gospodarzem tego trzydniowego święta będzie Frombork – zdobywca tytułu „Cud Polski 2025” w plebiscycie National Geographic Traveler – który po raz kolejny stanie się jedną z najciekawszych letnich scen kulturalnych w Polsce. Inicjatywę objęli swym patronatem honorowym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Astrum Narusa, która konsekwentnie rozwija ideę festiwalu jako miejsca spotkania sztuki, edukacji i lokalnego dziedzictwa.

- Od pierwszej edycji marzyliśmy o festiwalu, który będzie opowiadał historię miejsca, a nie tylko prezentował koncerty. Muzyka ma niezwykłą moc – potrafi łączyć ludzi, emocje i pokolenia. We Fromborku spotyka się ona z historią Kopernika, pięknem Warmii i wyjątkową energią tego miasta. To właśnie tworzy atmosferę, której nie da się przenieść nigdzie indziej” – mówi Damian Aleksander, dyrektor artystyczny musicus copernicus FROMBORK FESTIVAL.

Przez dwa festiwalowe wieczory - 31 lipca i 1 sierpnia - Plac Górników, położony u stóp historycznej Wieży Wodnej i Wzgórza Katedralnego, ponownie zamieni się w plenerową scenę koncertową. Tegoroczny program połączy muzykę filmową, musicalową, folkową i rozrywkową, prezentując artystów reprezentujących różnorodne muzyczne światy. Po raz pierwszy w historii festiwalu wystąpi zagraniczna formacja Baile an Salsa z Irlandii, a podczas koncertu finałowego publiczność usłyszy m.in. Marcina Wyrostka, Marcina Jajkiewicza, Edytę Krzemień, Małgorzatę Chruściel, Damiana Aleksandra oraz Orkiestrę Festiwalową pod kierownictwem Tomasza Filipczaka.

Integralną częścią festiwalu pozostaje Wioska Dawnej Warmii, która po entuzjastycznie przyjętej ubiegłorocznej premierze powraca w nowej, jeszcze bogatszej odsłonie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Dźwięki Korzeni” i zaprasza bezpłatnie uczestników do odkrywania kultury Warmii wszystkimi zmysłami. W dniach 1-2 sierpnia tereny zielone przy ośrodku Narusa Leśna Przystań zamienią się w przestrzeń pełną zapachów, dźwięków i smaków regionu, gdzie historia stanie się doświadczeniem, a nie tylko opowieścią. Program Wioski łączy edukację z twórczym działaniem i rodzinną zabawą. Wśród kilkudziesięciu propozycji znajdą się m.in. warsztaty dawnych rzemiosł, kuchni warmińskiej i pszczelarstwa, koncerty muzyki tradycyjnej, spektakle, rodzinne gry terenowe, interaktywne instalacje muzyczne, leśne kino, spotkania z artystami, warsztaty instrumentów ludowych oraz wieczorna potańcówka z muzyką na żywo.

- Wioska Dawnej Warmii jest żywym spotkaniem z dziedzictwem regionu. To przestrzeń, w której dzieci, młodzież i dorośli mogą wspólnie doświadczać tradycji poprzez działanie, rozmowę i twórczość. Wierzymy, że właśnie w taki sposób najlepiej buduje się więź z miejscem i odpowiedzialność za jego przyszłość. Tegoroczne „Dźwięki Korzeni” pokazują, że kultura ludowa może być inspirująca, nowoczesna i niezwykle atrakcyjna dla całych rodzin – podkreśla Ilona Matuszny, prezes Fundacji Astrum Narusa.

Rosnąca popularność wydarzenia potwierdza, że taka formuła trafia do coraz szerszego grona odbiorców. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła blisko 2500 uczestników, a informacje o festiwalu pojawiły się w setkach publikacji medialnych, osiągając ponad 3,6 miliona kontaktów z odbiorcami. Własne kanały komunikacji festiwalu wygenerowały ponad milion wyświetleń, docierając do odbiorców z całej Polski.

Musicus copernicus FROMBORK FESTIVAL wraz z Wioską Dawnej Warmii po raz kolejny udowodnią, że kultura może łączyć pokolenia, inspirować do odkrywania historii i budować współczesną tożsamość regionu. We Fromborku muzyka rozbrzmiewa nie tylko ze sceny – słychać ją także w opowieściach, tradycjach, lesie, wspólnym śpiewie i spotkaniach ludzi, którzy od pokoleń tworzą historię Warmii. To właśnie tutaj dźwięki mają swoje korzenie…

Więcej informacji:

www.musicuscopernicus.pl

www.wioskadawnejwarmii.pl

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562228132154

https://www.instagram.com/musicuscopernicus/

Bilety na koncerty festiwalowe dostępne w serwisie Empik Bilety: https://empikbilety.pl/wydarzenie/musicus-copernicus-frombork-festival/frombork-lipiec-2026