„Miasto snów” w Bibliotece Elbląskiej

Już 25 czerwca o godz. 17:00 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha zaprosimy Państwa do „Miasta snów”. To drugi spektakl przygotowany przez grupę artystyczną PSONI Koło w Elblągu.

Jest to efekt realizowanych w ramach projektu PFRON zajęć teatralnych, które prowadzą Pani Janina Dziwniel-Stępka, Pani Magdalena Perucka i Pani Dominika Romanowska ze wsparciem wolontariuszy.

Tym razem uczestnicy zapraszają widzów do świata własnych refleksji, rozmów i emocji. Spektakl powstał z potrzeby opowiedzenia o tym, co dla twórców ważne: o ludziach, wartościach, wrażliwości i sile, którą można odnaleźć w codzienności. Przedstawienie poprzedziły długie rozmowy, a ich efekty zostały ujęte w formę krótkich teatralnych reminiscencji.

Twórcy spektaklu chcą, aby widzowie choć na chwilę zatrzymali się przy tym, co istotne, dobre i budujące. Czy udało się stworzyć takie miejsce na scenie? O tym będzie można przekonać się podczas pokazu.

Zapraszamy mieszkańców Elbląga, rodziny, przyjaciół, osoby związane z kulturą, edukacją i działalnością społeczną oraz wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak poprzez teatr można mówić o świecie, marzeniach i wartościach.

Spektakl teatralny „Miasto snów”

25 czerwca, godz. 17:00

Biblioteka Elbląska, ul. Św. Ducha

wstęp wolny