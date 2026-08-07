Nareszcie weekend: Kino pod chmurką, niedziela w Bażantarni i festyn rycerski

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu i okolicach?

Przez całe lato w Centrum Handlowym Ogrody czeka na Was relaks i darmowa zabawa. Nasza redakcyjna Kasia zaprasza na filmie dołączonym przy artykule do wyjątkowej strefy, na której czeka piaszczysta plaża, leżaki i gry wieloformatowe.

Piątek, 7 sierpnia

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza w dniach 7-16 sierpnia na nocne obserwacje nieba z perseidami, grę terenową, warsztaty, a 12 sierpnia dodatkowo na częściowe zaćmienie Słońca. Obserwacje będą się odbywać w Parku Astronomicznym w Roninie oraz na fromborskiej promenadzie nad Zalewem Wiślanym, szczegóły tutaj.

Sobota, 8 sierpnia

O godz. 11 na kolejną edycję „Biegu na 6 Łap” zapraszają wolontariusze Schroniska dla Zwierząt OTOZ Animals. To okazja, by spędzić parę godzin w parku Bażantarnia i jednocześnie uszczęśliwić psy ze schroniska. Na to wydarzenie obowiązywały wcześniejsze zapisy.

Również o godz. 11, ale w Bibliotece Elbląskiej,(w Elkamerze) odbędzie się spotkanie „Muminki: tekst, obraz, uniwersalność”, które poprowadzi prof. Hanna Dymel-Trzebiatowska – badaczka literatury dziecięcej, tłumaczka i znawczyni twórczości Tove Jansson. Obowiązują zapisy.

Przed nami kolejny seans Letniego Kina pod Chmurką. Tym razem na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego widzowie obejrzą „F1” – jeden z największych hitów kinowych z 2025 roku. Seans rozpocznie się o godz. 21, wstęp wolny.

Sobota-niedziela (8-9 sierpnia)

Na weekend pod znakiem powrotu do przeszłości zaprasza Sztum. Na zamku odbędzie się średniowieczny jarmark, któremu będą towarzyszyć m.in. rycerskie walki, przemarsz przez miasto i historyczne pokazy. Początek w sobotę o godz. 13, w niedzielę o godz .12, wstęp wolny. Szczegóły tutaj

Niedziela, 9 sierpnia

Pogoda ma dopisywać, więc niedzielę proponujemy spędzić w Bażantarni. O godz. 14 muszli koncertowej zostanie otwarta wystawa przedwojennych pocztówek przedstawiających ten elbląski park, po niej odbędzie się spacer przyrodniczo-edukacyjny poprowadzony przez pracowników Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, a o godz. 17 rozpocznie się kolejna odsłona Salonu Muzycznego w muszli koncertowej. Tym razem wystąpi zespół „Poezja wysokiej próby”. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.

Na niedzielny relaks w godz. 9-20 zaprasza również Park Wodny Dolinka, który oprócz standardowej oferty przygotował także zajęcia zumby w wodzie, agua fitness i dmuchańce dla dzieci. Więcej dowiecie się tutaj.

O godz. 11 w swoje mury zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „sunrise_sunset” oraz „Hairline” Angeliki Puff. Wstęp w cenie biletu, więcej szczegółów tutaj.

O tym, co będzie się działo w sporcie, przeczytacie tutaj

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!