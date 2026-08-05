Kolejne zmiany na Saperów (aktualizacja)

Dzisiaj (5 sierpnia) ruszył kolejny etap remontu ul. Saperów. Zobacz zdjęcia. Wykonawca będzie układał na jezdni masę wyrównawczą, co wymaga wprowadzenia ruchu wahadłowego. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Modernizacja ul. Saperów będzie kosztować 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace wykonuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które dzisiaj rozpoczyna kolejny etap remontu.

- W ramach robót prowadzone będzie układanie części masy wyrównawczej na jezdni. W związku z prowadzonymi pracami na remontowanym odcinku obowiązywać będzie ruch wahadłowy, sterowany przez osoby kierujące ruchem. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie – apeluje Zarząd Dróg w Elblągu.

Remont ul. Saperów ma się zakończyć w pierwszej połowie października. W ramach inwestycji oprócz przebudowy jezdni, powstaną nowe miejsca parkingowe i chodniki, a na ul. Mierosławskiego powstanie przejście dla pieszych z wyspą i seperatorami ruchu. Zostanie także odnowiona zieleń wzdłuż ulicy.

Aktualizacja z czwartku: Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że wykonawca robót, firma EPGK Sp. z o.o., planuje w 7 sierpnia 2026 r. (piątek) wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej na ul. Saperów. W związku z prowadzonymi pracami planowane są odcinkowe zamknięcia ul. Saperów dla ruchu pojazdów wraz z wprowadzeniem objazdów. Podobne utrudnienia mogą wystąpić również 8 sierpnia (sobota), w związku z koniecznością dokończenia prac związanych z wykonaniem części nawierzchni.

Etap I – zamknięcie odcinka ul. Saperów od ul. Józefa Bema do ul. Ludwika Mierosławskiego

Objazd od ul. Józefa Bema w kierunku ul. Saperów będzie poprowadzony ulicami: Józefa Bema, Tadeusza Kościuszki oraz 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Objazd od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Józefa Bema będzie poprowadzony ulicami: Wspólną, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej oraz Józefa Bema.

Etap II – zamknięcie odcinka ul. Saperów od ul. Ludwika Mierosławskiego do ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego

Objazd od ul. Józefa Bema w kierunku ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego będzie poprowadzony ulicami: Józefa Bema oraz Tadeusza Kościuszki.

Objazd od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Józefa Bema będzie poprowadzony ulicami: Wspólną, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej oraz Józefa Bema.

Wykonawca zaplanował wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej w godzinach 8-16.

Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy przejazdu, korzystanie z dróg alternatywnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie i polecenia służb kierujących ruchem.