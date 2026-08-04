Już zielono na Wyspie Estyjskiej

Jeszcze przez około sześć lat będzie powstawać Wyspa Estyjska na Zalewie Wiślanym. Widać już na niej jednak pierwsze połacie zieleni, która ma być schronieniem dla ptactwa. Trafia tu urobek z pogłębiania toru wodnego w rzece Elbląg. Zobacz film wykonany przez kanał Tom na Youtube.

Wyspa zlokalizowana jest na Zalewie Wiślanym około 4,5 kilometra od Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, na wysokości Przebrna. Ma kształt elipsy. Na wyspę trafiła ziemia, która była wywożona z miejsca budowy przekopu. Będzie na nią też trafiał urobek z pogłębiania i regulowania Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg.

- Wyspa Estyjska o wymiarach 1906 na 1166 metrów, obwodzie 4,9 kilometra i powierzchni 180 hektarów jest jedną z największych tego typu wysp w Polsce. Tylko powierzchnia stalowych ścianek szczelnych służących do nadania jej kształtu i utrzymania wypełnienia piaskiem z pogłębiania dna toru wodnego wynosi niemal 112,5 tys. m kw. - dla porównania pokryłyby one prawie 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Z kolei do zasypu grobli użyte zostało milion ton piasku, co wypełniłoby ok. 37 tys. samochodów ciężarowych. Poza tym do jej budowy użyto ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego, co wypełniłoby 3,5 tys. wagonów kolejowych – przypominamy cytat z materiałów prasowych grupy NDI, która była współwykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Wyspa Estyjska ma pełnić rolę siedliska dla ptactwa. Z obserwacji wynika, że upatrzyły sobie ją już m.in. mewy, siewki, czajki, kormorany czy rybitwy.