Rowerem przez serce Żuław

Ponad 2 mln zł trafi do gminy Stegna na budowę nowego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. Trasa powstanie na koronie wału wiślanego i stanie się częścią międzynarodowego szlaku EuroVelo 9, który przyciąga rowerzystów z kraju i zagranicy.

Nowy odcinek połączy dotychczasowe fragmenty Wiślanej Trasy Rowerowej, tworząc bardziej spójną i wygodną trasę dla rowerzystów. Skorzystają z niej zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści odwiedzający Żuławy oraz Mierzeję Wiślaną.

Inwestycja obejmie budowę około 3,5-kilometrowego odcinka drogi rowerowej między Drewnicą a Dworkiem. Trasa zostanie poprowadzona po koronie wału przeciwpowodziowego Wisły – od istniejącego już odcinka w Drewnicy do zjazdu z wału w Dworku, w pobliżu mostu drogi ekspresowej S7. Droga będzie miała od 2,5 do 3 metrów szerokości i zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami dla tras rowerowych w woj. pomorskim..

Przebieg zaplanowanego odcinka, fot. pomorskie.eu

Zakres projektu obejmuje nie tylko budowę drogi rowerowej, ale również przygotowanie dokumentacji, nadzór inwestorski oraz działania promujące inwestycję. Przedsięwzięcie jest częścią programu Pomorskie Trasy Rowerowe, którego celem jest rozwój sieci tras rowerowych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. Umowę na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe - Wiślana Trasa Rowerowa - etap 2 - Gmina Stegna” podpisano już w maju 2026 roku. Zakończenie drugiego tego etapu programu planowane jest do 2028 roku.