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Komu przypisać ten sukces?

 Elbląg, Komu przypisać ten sukces?
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Nie brakuje chętnych do przypisania sobie sukcesu dotyczącego planowanego wprowadzenia bezpłatnych przejazdów elbląską komunikacją miejską dla osób niedowidzących wraz z opiekunami.

28 lipca radna Iwona Łuczak (KO) wysłała do prezydenta interpelację w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską opiekunów osób niedowidzących z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. „Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla opiekunów stanowiłoby istotny element wsparcia i poczucia bezpieczeństwa dla osób niedowidzących, jak również byłoby wyrazem odpowiedzialności samorządu za tworzenie dostępnego i przyjaznego systemu transportu publicznego” - czytamy we wzmiankowanej publikacji.

Tymczasem 3 sierpnia na profilu facebookowym posła Andrzeja Śliwki (PiS) pojawił się wpis „Po mojej interwencji Miasto Elbląg zapowiada wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób niedowidzących podróżujących z opiekunami. To ważna zmiana, która ułatwi codzienne funkcjonowanie i zwiększy dostępność transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Działamy dalej skutecznie i dla mieszkańców Elbląga.”

Tę samą datę nosi odpowiedź Michała Missana, prezydenta Elbląga na interpelację wspomnianej radnej Koalicji Obywatelskiej. „Obecnie przygotowywany jest projekt zmian w obowiązujących przepisach, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej podczas wrześniowej sesji. Zakłada on rozszerzenie katalogu uprawnień do bezpłatnych przejazdów poprzez objęcie nimi opiekunów przewodników osób niedowidzących posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności.” - napisał prezydent.

Nie chcemy autorytatywnie stwierdzać, dzięki komu opiekunowie osób niedowidzących będą mieli bezpłatne przejazdy. Z jednej strony dobrze, że taka ulga zostanie wdrożona, z drugiej trochę śmieszny jest fakt politycznego wyścigu o przypisanie sobie sukcesu. Wybory parlamentarne już w przyszłym roku, samorządowe w 2029 r.

Obecnie prawo do bezpłatnych przejazdów mają (między innymi) osoby niedowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

SM

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