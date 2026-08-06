Czynsze komunalne w górę

Od przyszłego roku więcej za czynsz zapłacą lokatorzy mieszkań komunalnych. Właśnie ukazało się zarządzenie prezydenta Elbląga w tej sprawie.

Jak wynika z raportu o stanie miasta za 2025 rok Zarząd Budynków Komunalnych administruje 4 614 lokalami mieszkalnymi oraz 97 lokalami użytkowymi. Od 1 stycznia w lokalach komunalnych wzrosną czynsze. Właśnie ukazało się zarządzenie prezydenta Elbląga w tej sprawie. Dodajmy, że miasta nie ustalają stawek czynszu dowolnie. Muszą działać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów oraz wieloletnimi programami gospodarowania mieszkaniowymi zasobami, które uchwala Rada Miejska. Prezydent Elbląga w drodze zarządzenia wprowadza je w życie.

Od 1 stycznia 2027 roku stawka bazowa za 1 m kw. powierzchni w przypadku lokali mieszkalnych wyniesie 7,25 zł (poprzednia to 7 zł). Stawka bazowa to wyjściowa kwota za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania, którą władze miasta przyjmują jako punkt wyjścia do wyliczenia czynszu. Dopiero do tej kwoty dolicza się lub odlicza od niej określone procenty, w zależności od tego, jak dobrze wyposażone jest mieszkanie i w jakim budynku się znajduje.

Rozporządzenie określa też, że od 2027 roku stawka czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej w ramach najmu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych wyniesie 2,54 zł (poprzednio 2,45 zł).

Przypomnijmy, że pod koniec 2024 roku władze miasta obniżyły stawkę bazową czynszu z proponowanych wówczas 8 do 7 zł. W 2026 roku podwyżki nie było.

Jak wynika z raportu o stanie miasta za 2025 rok, dochody z tytułu czynszu za 2025 rok w lokalach mieszkalnych i socjalnych wyniosły ponad 13 mln zł. Pod koniec grudnia w grupie lokali mieszkalnych i socjalnych zadłużenie w czynszu wyniosło ponad 52 mln zł, drugie tyle stanowią odsetki.