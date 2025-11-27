Mikołajki z Tradycją w Bibliotece Elbląskiej

Dzieci w wieku 5-12 lat wraz z opiekunami zapraszamy w piątek, 5 grudnia, o godz. 10 na wyjątkowe, rodzinne świętowanie Mikołajek w Bibliotece Elbląskiej. Będą to ponad dwie godziny wypełnione wyśmienitą zabawą! Obowiązują wejściówki.

W programie:

dekorowanie choinek;

zdobienie pierniczków;

drukowanie świątecznych kartek;

koncert zespołu „So What!” z Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk.

Podczas spotkania uczestnicy poznają elbląskie zwyczaje bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki, w tym słynny marcepan królewiecki, oraz wyjątkową tradycję mateczek adwentowych, stanowiącą unikalny element niematerialnego dziedzictwa miasta. Na każde dziecko czeka świąteczny upominek. Serdecznie zapraszamy do wspólnego, radosnego świętowania Mikołajek w duchu elbląskiej tradycji! Czas trwania: 2,5 h

Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w Centrum Obsługi Czytelnika przy ul. św. Ducha 3-7.

Więcej informacji: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera, tel. (55) 625 60 32

Wydarzenie organizowane jest przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu we współpracy z Biblioteką Elbląska im. C. Norwida w ramach zadania publicznego „Świąteczna biblioteka”.