Mazurska do przebudowy. Jest chętny na dokumentację

 Elbląg, Mazurska do przebudowy. Jest chętny na dokumentację
Prawie 1,8 mln złotych będzie kosztować dokumentacja dotycząca przebudowy ul. Mazurskiej do granic miasta. To jedna z inwestycji, jaka ma być zrealizowana z funduszy przeznaczonych na rozwój portu i terenów okołoportowych.

Projekt ma przewidywać nie tylko odnowienie nawierzchni drogi, poboczy czy zatok autobusowych, ale także budowę dróg dla rowerów, przebudowę oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych, odwodnienia drogi, remontu przepustów czy przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Ma dotyczyć odcinka od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do granic administracyjnych miasta, przy których - przy ul. Żytniej, ma powstać nowy terminal portowy.

Zarówno przebudowa Mazurskiej, jak i budowa terminalu, ma być finansowana z funduszy unijnych (w sumie ok. 200 mln zł), które Komisja Europejska niedawno odblokowała.

Na przetarg dotyczący dokumentacji projektowej związanej z ul. Mazurską wpłynęła tylko jedna oferta - od firmy Pracowni Projektowej MID z Gdańska, opiewająca na prawie 1,8 mln zł, to o ponad 200 tys. zł mniej niż szacowali urzędnicy.

Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na wykonanie dokumentacji, a następnie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac, które mogą potrwać nawet do 2030 roku.

