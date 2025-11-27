Mazurska do przebudowy. Jest chętny na dokumentację

Prawie 1,8 mln złotych będzie kosztować dokumentacja dotycząca przebudowy ul. Mazurskiej do granic miasta. To jedna z inwestycji, jaka ma być zrealizowana z funduszy przeznaczonych na rozwój portu i terenów okołoportowych.

Projekt ma przewidywać nie tylko odnowienie nawierzchni drogi, poboczy czy zatok autobusowych, ale także budowę dróg dla rowerów, przebudowę oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych, odwodnienia drogi, remontu przepustów czy przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Ma dotyczyć odcinka od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do granic administracyjnych miasta, przy których - przy ul. Żytniej, ma powstać nowy terminal portowy.

Zarówno przebudowa Mazurskiej, jak i budowa terminalu, ma być finansowana z funduszy unijnych (w sumie ok. 200 mln zł), które Komisja Europejska niedawno odblokowała.

Na przetarg dotyczący dokumentacji projektowej związanej z ul. Mazurską wpłynęła tylko jedna oferta - od firmy Pracowni Projektowej MID z Gdańska, opiewająca na prawie 1,8 mln zł, to o ponad 200 tys. zł mniej niż szacowali urzędnicy.

Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na wykonanie dokumentacji, a następnie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac, które mogą potrwać nawet do 2030 roku.