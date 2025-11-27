O rozwoju portu, nowym terminalu i unijnych pieniądzach

W czwartek (27 listopada) na posiedzeniu miejskiej komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych szczegóły dotyczące tego, jak Elbląg będzie mógł skorzystać z 200 mln złotych dofinansowania na rozwój portu, przedstawiał dyrektor Zarządu Portu Morskiego Arkadiusz Zgliński.

Komisja Europejska po negocjacjach podczas tak zwanego przeglądu śródokresowego zgodziła się ostatecznie, by prawie prawie 40 mln euro (ok. 200 mln zł) zamrożone w Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur zostało przekazane na rozwój elbląskiego portu. Pisaliśmy o tym już na naszych łamach. W czwartek jednym z tematów poruszanych na miejskiej komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych był rozwój portu w kontekście tego dofinansowania. Główną inwestycją ma być budowa nowego terminala (T2) na powierzchni ponad 25 ha, na północno-wschodnim brzegu rzeki Elbląg przy torach kolejowych.

- Środki, które zostały odblokowane, będą przeznaczone nie tylko na budowę terminala, ale przede wszystkim na zapewnienie dróg dostępowych do nowej infrastruktury. Będą modernizowane ulica Mazurska, będą przerabiane ronda wzdłuż ulicy Mazurskiej i przy moście Unii Europejskiej – mówił Arkadiusz Zgliński.

Dyrektor Zgliński zaznaczył, że Zarząd Portu Morskiego pozyskuje też środki unijne z innych projektów, m.in. z DigiTechPort (projekt dekarbonizacji małych portów Bałtyku)

- W ramach tego projektu również przeprowadziliśmy działania inwestycyjne. Na terminalu promowo-pasażerskim wybudowaliśmy instalację fotowoltaiczną, która zmniejsza nam rachunki energetyczne na tym terenie – mówił Arkadiusz Zgliński.

W ramach innego projektu w porcie realizowana jest inwestycja pilotażowa, która dotyczy instalacji urządzeń zapobiegających rozsypowi ładunków podczas przeładunku. Jak podkreślił dyrektor Zgliński, to przynosi korzyści finansowe operatorowi i środowisku. W kontekście rozwoju portu wspomniał także o podpisanej niedawno umowie z nową firmą.

- Miesiąc temu, pomimo że tory wodne jeszcze nie są pogłębione i jeszcze większe jednostki nie mogą do nas wpływać, podpisaliśmy wraz z operatorem umowę z hiszpańską firmą Global Feed, jednym z głównych dostawców nawozów na rynku światowym. Umowa podpisana jest na rok, pod warunkami przedłużenia jeśli będą oddane tory wodne i jednostki będą mogły wpływać do portu. Wówczas firma zapewnia, że do elbląskiego portu będą trafiały nie tylko nawozy, ale również innego rodzaju produkty masowe i drobnicowe – mówił dyrektor Arkadiusz Zgliński.

Jak już pisaliśmy, wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowych związanych z portem władze miasta planują złożyć do Zarządu Województwa w 2026 roku i w tym też roku rozpocząć prace. Wniosek o dofinansowanie rozbudowy terminali ma być złożony w 2027 roku. Do tego czasu ma powstać stosowna dokumentacja (konieczne są m.in. decyzje środowiskowe). Trwa obecnie miejski konkurs na koncepcję zagospodarowania portu, jego wyniki mają być znane w styczniu przyszłego roku. A także przetarg na dokumentację przebudowy ul. Mazurskiej.

Przypomnijmy, że tor wodny do istniejącego terminala ma być pogłębiony przez Urząd Morski w Gdyni do końca 2027 roku. Dopiero wówczas do Elbląga będą mogły dopłynąć statki o parametrach przekopu, czyli do 100 metrów długości, 20 m szerokości i zanurzeniu do 4,5 m.