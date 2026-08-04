Muminki – więcej niż bajka. Spotkanie z prof. Hanną Dymel-Trzebiatowską

W sobotę, 8 sierpnia o godz. 11 zapraszamy do Elkamery na wyjątkowe spotkanie „Muminki: tekst, obraz, uniwersalność”, które poprowadzi prof. Hanna Dymel-Trzebiatowska – badaczka literatury dziecięcej, tłumaczka i znawczyni twórczości Tove Jansson. Obowiązują zapisy.

Czy Muminki to tylko sympatyczni bohaterowie dzieciństwa? A może opowieść, która od pokoleń uczy wrażliwości, empatii i otwartości na drugiego człowieka? Twórczość Tove Jansson od lat zachwyca zarówno najmłodszych, jak i dorosłych, a jej książki należą do najważniejszych dzieł literatury skandynawskiej i światowej.

Podczas dwugodzinnych zajęć uczestnicy przyjrzą się niezwykłym relacjom między słowem a ilustracją oraz odkryją arteterapeutyczny potencjał literatury. Wspólnie poszukają ukrytych znaczeń w opowieściach o Muminkach, porozmawiają o filozofii, empatii i tolerancji obecnych w twórczości Jansson, a także zastanowią się, jak ilustracje wpływają na sposób odczytywania tekstu.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – uczestnicy będą pracować z egzemplarzami książek i reprodukcjami ilustracji, analizować je i dyskutować. To propozycja dla wszystkich dorosłych: miłośników literatury, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, seniorów oraz wszystkich, którzy chcą na nowo odkryć świat Muminków i przekonać się, że ich uniwersalne przesłanie pozostaje aktualne niezależnie od wieku.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

e-mail: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy 2. W krainie słów i obrazów”, dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2026.