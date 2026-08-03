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Odszedł Nestor elbląskiego dziennikarstwa sportowego. Pogrzeb w czwartek

 Elbląg, Jerzy Kuczyński miał 80 lat...
Jerzy Kuczyński miał 80 lat... (fot. RG)

Nie żyje Jerzy Kuczyński, elbląski dziennikarz, który od końca lat 60. ubiegłego wieku opisywał sukcesy i porażki lokalnego i regionalnego sportu. Dla nas był skarbnicą wielu anegdot, nie tylko sportowych. W październiku skończyłby 81 lat...

Przez większość swojego życia Jerzy Kuczyński był związany z kilkoma lokalnymi tytułami prasowymi. Zaczynał pod koniec lat 60. jako pracownik Zakładów Mechanicznych im. K. Świerczewskiego w „Głosie Zamechu”, następnie współpracował z „Głosem Wybrzeża” i jego lokalną mutacją „Głosem Elbląga”, następnie z „Nowym Głosem Elbląga”, „Dziennikiem Bałtyckim” i „Dziennikiem Elbląskim”, w którym przepracował 23 lata. Współpracował z "Przeglądem Sportowym", był wieloletnim korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, z którą współpracował do 1 stycznia 2026 roku. Dał się też poznać jako sportowy spiker i współorganizator plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców "Dziennika Elbląskiego".

Jerzego Kuczyńskiego poznałem pod koniec lat 90., gdy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem właśnie od sportu i to właśnie w „Głosie Elbląga”, w którym Jurka (przeszliśmy na ty całkiem niedawno na Jego prośbę) już nie było. Potem nasze drogi się skrzyżowały w „Nowym Głosie Elbląga”, przez ponad rok wspólnie redagowaliśmy sportowe kolumny. W tamtych czasach nie obsługiwał komputera, pisał swoje teksty ręcznie i dawał do przepisania. Ale potem już nie miał wyjścia i stukał w klawiaturę jak jego młodsi koledzy, no może trochę wolniej...

Dzięki Jurkowi poznałem wielu znakomitych ludzi elbląskiego sportu. Jurek miał telefony chyba do wszystkich działaczy, prezesów i znanych zawodników tamtych lat. Do legendy przeszły jego notesy, w których przed erą telefonii komórkowej i Internetu gromadził kontakty, a także soboty i niedziele spędzane w redakcjach na obdzwanianiu klubów po wyniki spotkań, szczególnie piłkarskich, począwszy od B klasy na najwyższych wówczas ligach w regionie kończąc. Wyniki i tabele były dla Jurka świętością, był zawsze bardzo dumny z tego, że w gazetach – w których pracował – Czytelnicy mogli znaleźć komplet takich informacji. To była zawsze mrówcza praca.

Mimo przejścia na emeryturę nadal był czynnym dziennikarzem. – Co ja będę w domu robił? – zawsze tłumaczył z uśmiechem. Pracował jeszcze w ubiegłym roku, mając na karku 80 lat! Gdy się spotykaliśmy, zawsze sypał jak z rękawa anegdotami nie tylko sportowymi.

Jerzy Kuczyński był współzałożycielem klubu sportowego "Kontra" i Elbląskiego Klubu Sportowego Nestora. Był również działaczem sportowym LKS Mlexer Elbląg i ZKS Olimpia Elbląg. Przez dwie kadencje był członkiem zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. W latach 1986-1990 był członkiem komisji młodzieżowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W 2008 roku za swoją działalność otrzymał Nagrodę Prezydenta Elbląga, w 2016 r. otrzymał nagrodę Zasłużony dla Miasta Elbląg. Otrzymał również medal honorowy 40-lecia Zamechu oraz złotą odznakę honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej (1986 r.).

Jerzy Kuczyński zmarł w poniedziałek (3 sierpnia) w godzinach porannych. W październiku skończyłby 81 lat...

 

Jurku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało....

 

Uroczystości pogrzebowe Jerzego Kuczyńskiego odbędą się w czwartek, 6 sierpnia. O godz. 11.30 urna z jego prochami zostanie wystawiona w nowej kaplicy na cmentarzu Dębica, ceremonia żałobna rozpocznie się o godz. 12. Po niej urna zostanie złożona w jednym z kolumbariów.

Rafał Gruchalski

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