O męskich emocjach z Beatą Biały

W poniedziałek, 6 października, o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha na spotkanie autorskie z Beatą Biały – dziennikarką, pisarką, autorką biografii, poradników psychologicznych oraz wywiadów z postaciami ze świata kultury. Będzie o emocjach, męskości, kobietach, ojcostwie, przyjaźni, depresji, nałogach i wszystkim tym, o czym rozmawiają (i nie rozmawiają) mężczyźni. Wstęp wolny.

Beata Biały – absolwentka psychologii, dziennikarka, tłumaczka, pisarka. Jest m.in. autorką książki o Agnieszce Osieckiej, zatytułowanej „Osiecka. Tego o mnie nie wiecie” i biografii Kory pt. „Słońca bez końca”, a także książek „Męskie gadanie” i „Kobiece gadanie” – rozmów z artystami i artystkami, dającymi głęboki wgląd w świat męskich i kobiecych emocji. Z racji swojego psychologicznego wykształcenia w swoich książkach koncentruje się na złożoności ludzkiej psychiki, motywacji i emocjach.

Rozmowę poprowadzi Mateusz Paradowski.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Światy wewnętrzne – półka z książkami self-help” z programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.