Koncert Noworoczny z kameralistami

W Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbył się we wtorek (6 stycznia) Koncert Noworoczny Prezydenta. Zdjęcia.

W nowy sezon kulturalny mieszkańcy mogli wejść w towarzystwie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka, która wraz z solistami Pauliną Steklą i Wojciechem Myrczkiem oraz zespołem akompaniującym wykonali program koncertowy zatytułowany „Powróćmy jak za dawnych lat. Polskie i światowe przeboje lat 20 i 30.”

Organizatorem wydarzenia był prezydent Elbląga. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu.