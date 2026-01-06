UWAGA!

Koncert Noworoczny z kameralistami

 Elbląg, Koncert Noworoczny 2026,
Koncert Noworoczny 2026, fot. Anna Dembińska

W Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbył się we wtorek (6 stycznia) Koncert Noworoczny Prezydenta. Zdjęcia.

W nowy sezon kulturalny mieszkańcy mogli wejść w towarzystwie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka, która wraz z solistami Pauliną Steklą i Wojciechem Myrczkiem oraz zespołem akompaniującym wykonali program koncertowy zatytułowany „Powróćmy jak za dawnych lat. Polskie i światowe przeboje lat 20 i 30.”

Organizatorem wydarzenia był prezydent Elbląga. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu.

