Orszak Trzech Króli w Elblągu

Jedenasty raz ulicami Elbląga przeszedł dziś (6 stycznia) Orszak Trzech Króli. W świętowaniu, które rozpoczęło się o godz. 13 na placu Kazimierza Jagiellończyka, wzięło udział wielu mieszkańców. Zdjęcia.

6 stycznia to Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli i zamyka ono w kościele katolickim cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Od stuleci wiąże się z tradycją wystawiania jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Od 2011 roku jest to w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

O godz. 13 wspólne świętowanie na placu Kazimierza Jagiellończyka rozpoczęli elblążanie.

- Widać bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców, a przede wszystkim jest tutaj młodzież i to jest świetne. To święto radości, a więc radujmy się, cieszmy się i życzymy sobie wszystkiego co najlepsze, wiele serdeczności codziennie. Atmosfera jest bardzo radosna. Mimo tej mroźnej pogody ludzie przychodzą licznie i chcą się włączać w to wydarzenie - mówi Jan Brzozecki ze Sztabu Elbląskiego Orszaku Trzech Króli, który jest organizatorem wydarzenia.

Elbląski Orszak zakończył się mszą w katedrze św. Mikołaja. Za jego organizację odpowiada Sztab Elbląskiego Orszaku Trzech Króli, przy współpracy m. in. organizacji i wspólnot religijnych, parafii, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli.