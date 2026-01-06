Nie wszyscy bezdomni chcą pomocy

- Nawet minusowa temperatura nie przekonuje niektórych osób w kryzysie bezdomności do skorzystania z noclegowni – mówi Maria Kida-Stankiewicz z Zespołu ds. Bezdomności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Obecnie w różnych częściach miasta „na ulicy” przebywa około 15 osób., wszystkich osób w kryzysie bezdomności jest około 200.

Najbliższe dni zapowiadają się mroźnie. Temperatura może spaść w nocy poniżej 15 stopni Celsjusza, co dla osób w kryzysie bezdomności może oznaczać śmierć. Z najnowszych danych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych wynika, że w Schronisku św. Brata Alberta przy ul. Nowodworskiej przebywa obecnie 127 osób, dodatkowe 15 korzysta z noclegowni, a 15 z ogrzewalni. Z kolei w Miejskim Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych przy ul. Królewieckiej z noclegowni korzysta 40 osób. Niestety, około 15 osób nie chce korzystać z żadnej z tych form pomocy, ryzykując swoje zdrowie i życie. Miejsca, w których przebywają, systematycznie odwiedzają pracownicy Zespołu ds. Bezdomności ECUS i Straż Miejska.

(fot. ECUS)

- To osoby, których nawet minusowa temperatura nie przekonuje do skorzystania z noclegowni. Podczas objazdów proponujemy pomoc, przejazd do placówki, sprawdzamy, czy nie potrzebują opieki medycznej lub odzieży zimowej - informuje Maria Kida-Stankiewicz z Zespołu ds. Bezdomności ECUS. - Nikogo nie możemy zmusić do skorzystania ze schronienia, te osoby muszą same tego chcieć i być gotowe na zmianę. Ale to, że ktoś dziś odmawia pomocy, nie oznacza, że za dwa dni jej nie przyjmie. Nie poddajemy się, nie skreślamy nikogo, bo każde życie ma znaczenie. Najbardziej oporne osoby częstujemy gorącą herbatą, rozdajemy pakiety przetrwania (ogrzewacze, skarpetki, rękawiczki, samogrzejący posiłek i folię termiczną). Pamiętajmy też, by nie dawać pieniędzy. To alkohol jest głównym czynnikiem, przez który te osoby nie chcą udać się do placówki. Nie ułatwiajmy im dostępu do niego. Grozi to śmiercią – podkreśla.

ECUS apeluje: jeśli widzicie osobę, która może potrzebować pomocy - reagujcie. - Czasem jeden sygnał naprawdę może uratować życie.

Warto pamiętać o tych numerach telefonów:

Numer alarmowy: 𝟭𝟭𝟮

Straż Miejska: 𝟵𝟴𝟲

Zespół ds. Bezdomności ECUS: (𝟱𝟱) 𝟲𝟮𝟱 𝟲𝟭 𝟭𝟴

Bezpłatna, całodobowa infolinia: 𝟴𝟬𝟬 𝟭𝟲𝟱 𝟯𝟮𝟬. Pod tym numerem można uzyskać informacje o dostępnych miejscach noclegowych i punktach pomocy w całym województwie.