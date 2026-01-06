Zapraszamy na pierwszy w 2026 roku seans cyklu „Elbląg na dużym ekranie”, który poświęcony będzie postaci zmarłego przed 6 laty ks. infułata dra Mieczysława Józefczyka. Seans odbędzie się w środę, 7 stycznia o godz. 18.00 w kinie Światowid. Wstęp wolny.

Ksiądz Mieczysław Józefczyk (1928–2019) był kapłanem, doktorem teologii, socjologiem i historykiem. Urodził się 15 maja 1928 r. w Woli Michowej w Bieszczadach. Był synem policjanta, który w czasie wojny musiał ukrywać się przed okupantem, stąd zamieszkał pod Sochaczewem, gdzie nastoletni Mieczysław ukończył szkołę podstawową i dwuletnią szkołę zawodową. W wieku 14 lat był kurierem podziemia, a po skończeniu 15-tu wstąpił do Armii Krajowej. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie przedzierał się do powstańców, dostarczając broń. Po wojnie, uciekając przed aresztowaniem osiadł w Olsztynie, gdzie podjął pracę w Urzędzie Skarbowym i równolegle organizował chorągiew harcerzy.

Był drużynowym drużyny starszoharcerskiej, otrzymał stopień podharcmistrza. Po maturze, w 1946 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a święcenia kapłańskie, dzięki papieskiej dyspensie (do przepisowych 24 lat brakowało mu 1,5 roku) uzyskał w 1950r. Dwa lata później objął parafię w Dubeninkach przy granicy ze Związkiem Sowieckim, gdzie miał miejsce nieudany zamach na jego życie, a później w Węgorzewie, skąd w 1968 r. skierowany został do Elbląga. Proboszczem parafii św. Mikołaja w Elblągu był do roku 2005.

Dzięki działalności ks. Mieczysława Józefczyka z obejmującej obszar ponad połowy Elbląga parafii św. Mikołaja wydzielono aż 9 nowych. Na Starym Mieście, będącym wówczas olbrzymim pustym placem odbudowano dwie zabytkowe kamienice z przeznaczeniem na plebanię i sale katechetyczne. Ks. prałat, bo tak był wówczas nazywany, kontynuował odbudowę i zagospodarowanie kościoła św. Mikołaja, wydzielając przy wieży pomieszczenia na sale katechetyczne, wstawiając witraże i odnawiając zabytkowe wyposażenie kościoła. Podczas stanu wojennego aktywnie wspierał działaczy "Solidarności", za co w 1995 r. uhonorowany został tytułem Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” oraz odznaczeniami państwowymi. W latach 80-tych koordynował pomocą niesioną Elblążanom z Norwegii i Holandii.

Był autorytetem, postacią charyzmatyczną, łączącą patriotyzm i głęboką duchowość z pasją badacza i społecznika. Zapisał się w historii Elbląga również jako autor licznych publikacji o historii miasta i regionu, a także tłumaczeń na język polski dokumentów źródłowych dla przyszłych badaczy historii. Cechowała go niezwykła pracowitość, skromność oraz odwaga cywilna. Jako erudyta i autorytet moralny, cieszył się szacunkiem zarówno wiernych, jak i naukowców, będąc liderem środowiska tworzącego powojenną tożsamość Elbląga. W 1994 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta.

Na seans poświęcony ks. Infułatowi zapraszają: Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Telewizja Elbląska. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu.

