O znikaniu Kaszub i poszukiwaniu tożsamości

W czwartek, 11 września o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie ze Stasią Budzisz, autorką książki „Welewetka. Jak znikają Kaszuby”. Rozmowę poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog i historyk, podobnie jak autorka – pochodzący z Kaszub. Wstęp wolny.

Zarówno autorka, jak i prowadzący spotkanie pochodzą z Kaszub – regionu o niezwykle złożonej historii, w którym kwestie języka, tożsamości i pamięci nieustannie budzą emocje i prowokują do dyskusji. „Welewetka” to osobista opowieść o dorastaniu z „kompleksem kaszubskim”, o rozpadzie wspólnoty, zaniku języka i tradycji, a także próba zmierzenia się z trudnym dziedzictwem. To książka o szukaniu własnego miejsca, przeniknięta lokalnymi legendami i wierzeniami, a zarazem ważny głos w rozmowie o tożsamości i różnorodności kulturowej Pomorza.

W kontekście pamięci i skomplikowanych losów mieszkańców Kaszub poruszony zostanie także temat budzącej wiele emocji wystawy „Nasi chłopcy” (Muzeum Gdańska), która dotyczy tragicznej historii przymusowo wcielonych do niemieckiego Wehrmachtu mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej.

Stasia Budzisz – reporterka, filmoznawczyni, tłumaczka języka rosyjskiego oraz absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Współpracuje m.in. z „Przekrojem”, „Nową Europą Wschodnią”. W 2019 roku ukazała się jej debiutancka książka reporterska „Pokazucha. Na gruzińskich zasadach”, a w 2023 r. „Welewetka. Jak znikają Kaszuby”, opowiadającej o poszukiwaniu kaszubskiej tożsamości.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.