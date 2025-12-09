Opowieści wigilijne: spotkanie z Martyną Pestrakiewicz

W poniedziałek, 22 grudnia, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na świąteczne spotkanie z elblążanką Martyną Pestrakiewicz, która opowie o swojej najnowszej książce „Ha’Or Megia. Opowieści wigilijne – współczesne cuda”. Kilka dni po premierze i tuż przed Wigilią spotkamy się, by na chwilę zwolnić i przyjrzeć się współczesnemu wymiarowi świąt poprzez niezwykłe historie stworzone przez autorkę. Wstęp wolny.

O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwa ML GROUP):

„Ha’Or Megia. Opowieści Wigilijne” to książka, która z pewnością dotknie niejedno serce. To historia o emocjach, o szukaniu siebie i o tym, że nawet z trudnych chwil może wyniknąć coś dobrego. Najczęściej najbardziej poruszają nas rzeczy najprostsze – dobre słowo, wspomnienie, myśl, która zostaje. „Opowieść Wigilijna” to książka, która ma w sobie ciepło, które trafia prosto w serce, bez wielkich słów. Pomaga zatrzymać się i dostrzec, że w zwyczajnych chwilach kryje się coś naprawdę ważnego. Edyta, główna bohaterka Opowieści Wigilijnych, odkrywa po śmierci, czym naprawdę jest miłość, strata i przebaczenie. To historia matki i dziecka, którzy odnajdują siebie pośród zimna i przeszywającego serce bólu. W tej opowieści łzy łączą się z nadzieją tworząc integralną całość, a śmierć staje się początkiem prawdziwego życia. Rozpalona iskra budzącej się w sercu nadziei przypomina że nigdy nie jest za późno, by pokochać. Przeczytaj i pozwól swojej duszy na nowe przebudzenie. To nie jest kolejna świąteczna historia – to doświadczenie, które zostaje w duszy.

„Ha’Or Megia. Opowieści wigilijne – współczesne cuda” to kolejne niezwykłe dzieło pisarki Martyny Pestrakiewicz. Autorka nazywa je „spełnieniem wyjątkowego marzenia” – stworzeniem opowieści naszych czasów, która w niezwykły sposób przenika do duszy Czytelnika i porusza najgłębsze warstwy jego świadomości. Osnute wokół klimatu rozpoczynających się Świąt Bożego Narodzenia opowiadania mają w sobie coś z cudowności „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa i Baśni Hansa Christiana Andersena, a jednocześnie doskonale wpisują się we współczesny świat, dotykając niezmiernie ważnych doświadczeń egzystencjalnych człowieka XXI wieku. „Ha’Or Megia” to swoista próba nawiązania dialogu z dzisiejszym Czytelnikiem – tym, który poszukuje swojego miejsca w świecie i sensu istnienia. To również sposób na przekazanie niekwestionowanej prawdy: że w rzeczach najdrobniejszych, ukrywa się to, co naprawdę wielkie.

Martyna Pestrakiewicz:

Rodowita elblążanka. Ukończyła Uniwersytet Gdański na kierunku filologia polska. Jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci. Zadebiutowała w 2024 r. powieścią „Tajemnice Masihi – W cieniach przeszłości”, a w 2025 r. wydano jej drugą książkę „Tajemnice Masihi – W blasku jutra”. W grudniu tego roku premierę miała jej najnowsza książka „HA’OR MEGIA. Opowieści wigilijne – współczesne cuda”.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.