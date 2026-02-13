Pechowy piątek trzynastego na Węźle Wschód

Piątek, trzynastego okazał się pechowy dla kierowców, którzy brali udział w stłuczce, do jakiej doszło rano na Węźle Wschód.

.- Na Węźle Wschód, zjazd z drogi S22, doszło do kolizji dwóch aut nissana i volvo. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego. Mogą być niewielkie utrudnienia w ruchu – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu i możliwą gołoledzią. - Drogi i chodniki miejscami będą bardzo śliskie. W kolejnych godzinach temperatura powietrza i gruntu będzie nieco się obniżać, więc szansa na występowanie opadów marznących występować będzie na coraz większym obszarze - informuje Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.