Co dalej z byłą bazą PKS?

Co może się zmienić w przyszłości na terenie między ul. Łęczycką, Bema a jednostką wojskową, na którym przed laty funkcjonowała m.in. baza PKS? Odpowiedź na to pytanie powinien dać plan zagospodarowania przestrzennego, do którego tworzenia właśnie przystąpiły władze Elbląga.

Prace nad tworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta powinny potrwać nawet kilkanaście miesięcy, są na razie w początkowej fazie. Rada Miejska podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedury we wrześniu 2025 roku, teraz prezydent ogłosił, że mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do planu do 20 marca (mailowo - dua@umelblag.pl, przed e-doreczenia, listownie na adres urzędu).

- Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem – informują władze miasta. Tego terenu dotyczą prace nad nowym planem zagospodarowania

Dopiero po rozpatrzeniu wniosków, zgodnie z przepisami, powstanie projekt planu, prognoza jego oddziaływania na środowisko. Będzie on też zaopiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i inne uprawnione instytucje, a następnie zostanie zaprezentowany publicznie, odbędą się też konsultacje społeczne.

Przypomnijmy, że na terenie, który ma być objęty planem, znajdują się m.in. ogródki działkowe, domki jednorodzinne i była baza PKS, która jest obecnie własnością miasta i je dzierżawiona przez najemców.

- Biorąc pod uwagę fakt umiejscowienia w bliskim sąsiedztwie wspomnianej nieruchomości głównej siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, nieunikniona będzie w przyszłości przebudowa układu drogowego rejonu ulic Bema-Reymonta-Łęczycka – informował jeszcze w 2023 roku Michał Missan (wówczas wiceprezydent miasta), odpowiadając na interpelację radnej Elżbiety Banasiewicz.

Wówczas również najemcy terenu po byłej bazie PKS (administruje nim w imieniu miasta Zarząd Budynków Komunalnych) zostali zobowiązani do jego uporządkowania.