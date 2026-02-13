Miała 1,5 promila i opiekowała się półroczną córką

Pijana kobieta miała zajmować się 6-miesięcznym dzieckiem. Wczoraj została zatrzymana przez policjantów z Pasłęka.

29-latka trzeźwieje teraz w policyjnym areszcie, natomiast 6-miesięczna dziewczynka trafiła pod opiekę babci oraz ciotki. O sytuacji został powiadomiony sąd rodzinny oraz instytucje pomocowe.

Zdarzenie miało miejsce 12 lutego około 22 w Pasłęku. Kobieta została zatrzymana na ulicy Ogrodowej, gdy przemieszczała się wraz z dzieckiem trzymanym w nosidełku. 6-miesięczna córka była skąpo ubrana, a na zewnątrz panowała niska temperatura. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziny, a dokładnie babci i ciotki.

29-latka może odpowiedzieć za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. W chwili zatrzymania kobieta miała 1,5 promila alkoholu w organizmie.