„Pi razy oko 2. Niewidzialne miasta”: warsztaty zinowe z Hekla Studio

To kolejna odsłona dwudniowych warsztatów zinowych (11-12 października) prowadzonych przez Monikę Proniewską z Hekla Studio, podczas których matematyczna precyzja spotyka się z artystyczną swobodą. Tym razem geometryczne zasady pomogą uczestnikom stworzyć wyobrażone miasta, których nie znajdziemy na żadnej mapie. Obowiązują zapisy.

O warsztatach opowiada Piotr Nike z Działu Edukacji Kulturalnej Elkamera:

Podczas dwóch spotkań poświęconych kolażowi, ilustracji i selfpublishingowi, uczestnicy i uczestniczki stworzą wspólną publikację z ilustracjami nieistniejących miejsc. Punktem wyjścia będą „Niewidzialne miasta” Italo Calvino – zbiór opowiadań i literackich obrazów wymyślonych miast. W trakcie warsztatów zaprojektujemy serię ilustracji w technice kolażu, a następnie zamkniemy je w formie zina – atlasu surrealistycznych widoków, wyśnionych przestrzeni i nieoczywistych pejzaży miejskich. Do pracy wykorzystamy fotografie architektury, stare pocztówki oraz ryciny ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej, które staną się punktem wyjścia do działań i projektów.

W trakcie warsztatów powstanie wspólny, kolektywny zin z ilustracjami onirycznych przestrzeni, a każda osoba zabierze do domu dwa egzemplarze publikacji.

Plan warsztatów:

Dzień 1 – Miasta z wyobraźni (godz. 11:00-15:00)

Pierwszego dnia będziemy ilustrować opowiadania, tworząc kolaże inspirowane miejscami opisanymi w tekstach. Zdjęcia, pocztówki i grafiki architektoniczne staną się materiałem do przekształceń, dekompozycji i budowania odrealnionych pejzaży – tytułowych niewidzialnych miast. Następnie zeskanujemy prace i przygotujemy projekt publikacji.

Dzień 2 – Architektura publikacji (godz. 11:00-15:00)

Drugiego dnia zajmiemy się oprawą oraz projektowaniem i drukowaniem grafik na okładkę w technice linorytu – od przygotowania matryc do odbicia ich manualnie przy pomocy prasy graficznej. Po wydrukowaniu okładek, złożymy i zszyjemy publikację w całość metodą oprawy broszurowej.

Warsztaty poprowadzi Monika Proniewska, projektantka graficzna i ilustratorka związana ze Studiem Hekla. Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych kolażem, grafiką i projektowaniem na każdym poziome zaawansowania.

Obowiązują zapisy:

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

lub tel. 55 625 60 32

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2025.