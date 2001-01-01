„Rodzinne historie”: warsztaty genealogiczne

Czy interesuje Cię historia Twoich przodków, a może marzysz o stworzeniu drzewa genealogicznego, które pozwoli Ci lepiej zrozumieć własne korzenie i zachować pamięć o przeszłości dla przyszłych pokoleń? Zapraszamy Cię do udziału w cyklu warsztatów genealogicznych „Rodzinne historie”, które odbędą się w Bibliotece Elbląskiej 20.09, 25.10, 15.11 bieżącego roku. Przeprowadzą je specjaliści z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz. Liczba miejsc jest ograniczona.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, z jakich źródeł archiwalnych korzystać i jak porządkować zebrane informacje. Będzie to okazja nie tylko do nauki praktycznych metod, ale także do wymiany doświadczeń i inspiracji z innymi pasjonatami rodzinnych dziejów. „Rodzinne historie” to wyjątkowa szansa, aby pod okiem specjalistów rozpocząć fascynującą podróż w przeszłość i krok po kroku odkrywać losy swojej rodziny.

Warsztaty odbędą się w formie 3 spotkań (każde około 5 godzin z przerwą).

Deklarując udział w warsztatach, uczestnicy zobowiązują się do udziału w całym cyklu warsztatowym. Ze względu na charakter warsztatów (w formie ćwiczeń) i konieczność samodzielnej pracy pomiędzy spotkaniami z danymi dotyczącymi własnej rodziny – podczas zajęć pracujemy na własnym sprzęcie (laptopach, tabletach itp.).

Ramowy program warsztatów:

Spotkanie I (20 września)

Genealogia – wiadomości ogólne

Jak prowadzić badania genealogiczne?

Księgi metrykalne (historia i zawartość)

Archiwa metrykalne, USC, parafie, ochrona danych

Internetowe źródła do poszukiwań genealogicznych: źródła polskie, bazy indeksów i skanów

Spotkanie II (25 października)

Internetowe źródła do poszukiwań genealogicznych (w tym emigracja i poszukiwania w USA) - kontynuacja

Programy do zapisu danych genealogicznych – ciąg dalszy

Spotkanie III (15 listopada)

Źródła pozametrykalne

Genealogia genetyczna

Programy do zapisu danych genealogicznych – ciąg dalszy

Każde ze spotkań odbędzie się w formie ćwiczeń, a na kolejnych warsztatach prowadzący omówią też zagadnienia, o które poproszą słuchacze na poprzednich zajęciach.

Prowadzący:

Janusz Groth - z zawodu informatyk, genealogi amator. Poszukiwaniami dziejów rodziny zajmuje się od ponad 15 lat. Od kilku kadencji członek zarządu Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Prowadził warsztaty genealogiczne organizowane przez pomorskie instytucje kultury (Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).

Dominik Pactwa – ukończył studia podyplomowe na kierunku Genealogia – teoria i praktyka, genealogią zajmuje się zawodowo od 2018 roku. Członek zarządu Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy oraz Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Przez lata związany z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie prowadził warsztaty i konsultacje genealogiczne.

Więcej informacji:

Dział Komunikacji Społecznej

tel. (55) 625 60 13 lub (55) 625 60 24

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.