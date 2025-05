“Jak to w rodzinie”. Spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy 1 czerwca o godz. 15:30 do Parku Dolinka na spektakl Teatru Vaśka z Torunia pt. “Jak to w rodzinie”. Przedstawienie odbywa się w ramach elbląskich obchodów Dnia Dziecka. Wstęp wolny - informuje Biblioteka Elbląska.

“Jak to w rodzinie”, to przygotowany z myślą o dzieciach i bliskich im dorosłych plenerowy spektakl – zabawa. Sympatyczna rodzinka Kura, Kogut, Kurczak i… Jajo spędza wolny dzień na łonie natury. Jako że członkowie tej nietypowej rodziny obdarzeni są ludzkimi charakterami, rodzą się między nimi różne konflikty i spory. Zawsze jednak udaje się je rozwiązać lub załagodzić, a sprzyja temu fakt, że rodzice i dzieci po prostu się kochają.



W akcję wplecione są powiązane tematycznie konkursy, zabawy i korowody. Widzowie włączeni też zostają w sceniczne wydarzenia, są ekipą, która pomaga wykluć się z jaja małemu pisklęciu. Będzie wiele śmiechu, wspólnego śpiewania i recytowania. Spektakl „Jak to w rodzinie” podkreśla rolę rodzinnej miłości, uczy tolerancji i wzajemnej uwagi. W sposób dowcipny i subtelny porusza również problem narodzin, a więc pojawienia się nowej istoty, która potrzebuje akceptacji i troski.



Czas trwania 1h 30 min.



Organizatorami spektaklu są: Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu i Biblioteka Elbląska im. C. Norwida