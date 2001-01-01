Sztuka równowagi: warsztaty psychologiczne

Zapraszamy osoby dorosłe do uczestnictwa w warsztatach psychologicznych, które odbędą się w Bibliotece Elbląskiej. Ich uczestnicy otrzymają rzetelną wiedzę z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej i budowania odporności psychicznej, radzenia sobie z trudnościami, stresem i lękami. Poznają praktyczne techniki uważności i relaksacji oraz umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.

Warsztaty mindfulness z Zuzanną Ziomecką

11 października, godz. 10:00

Mindfulness – to praktyka uważności polegająca na celowym i nieoceniającym skupianiu uwagi na chwili obecnej, czyli na myślach, emocjach i doznaniach cielesnych, bez rozpamiętywania przeszłości i gonitwy za przyszłością. Technika ta, wywodząca się z dalekowschodnich tradycji medytacyjnych, pomaga w redukcji stresu, poprawie koncentracji i samoświadomości, a także w lepszym radzeniu sobie z lękiem i depresją.

Zuzanna Ziomecka - dziennikarka i trenerka specjalizującą się w zarządzaniu stresem oraz w rozwoju zdolności przywódczych w oparciu o naukę, psychologię i uważność. Zajmuje stanowisko Executive Director w Center for Leadership, oraz Redaktor Naukową Czasopisma Mindfulness (Charaktery). Autorka książki „Wyspa Spokoju – jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach”.

Warsztaty rezyliencji (odporności psychicznej) z Anetą Zamojska

18 października, godz. 10:00

Rezyliencja (z łac. resilire – odbić się, sprężyście powrócić) to zdolność do radzenia sobie z trudnościami, stresem i przeciwnościami losu, a także umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków i szybkiego powrotu do równowagi psychicznej. Jest to swego rodzaju psychiczna sprężystość, która nie oznacza braku negatywnych emocji, ale pozwala konstruktywnie je przetwarzać i wykorzystywać w procesie pozytywnej adaptacji, a nawet rozwoju w trudnych sytuacjach.

Aneta Zamojska - psycholog, psychoterapeutka, terapeutka rodzin, trenerka rozwoju osobistego, coach, nauczyciel akademicki.

Warsztaty relaksacyjne z Martyną Brodą

25 października, godz. 10:00

Warsztaty relaksacyjne uczą metod radzenia sobie ze stresem i napięciem fizycznym oraz emocjonalnym poprzez techniki takie jak progresywna relaksacja mięśniowa, ćwiczenia oddechowe, medytacja mindfulness, wizualizacje, a także inne aktywności jak joga czy tai chi.

Martyna Broda - certyfikowana trenerka biznesu oraz coach, jak również aktywna przedsiębiorczyni. Autorka popularnych książek z relaksacjami dla dzieci: „Jesteś kimś wyjątkowym”, „Możesz więcej niż myślisz”. Specjalizuje się w tematach związanych z rozwojem kompetencji osobistych, współpracą, zarządzaniem i komunikacją.



Zapisy:

Biblioteka Naukowa i Literacka

tel. (55) 625 60 17

ul. św. Ducha 3-7

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

tel. (55) 625 60 23

ul. Zamkowa 1

Warsztaty realizowane jest w ramach projektu „Światy wewnętrzne – półka z książkami self-help” z programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.