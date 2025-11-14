Warsztaty akwaforty w Elkamerze

W dniach 21 i 22 listopada zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na warsztaty zapoznające z jedną z najstarszych technik graficznych – akwafortą, należącą do rodziny technik druku wklęsłego. Poprowadzi Anna Jagoda Mrożek – artystka specjalizująca się w technikach graficznych. Obowiązują zapisy.

Akwaforta to technika polegająca na pokryciu metalowej płyty werniksem ochronnym, a następnie wykonaniu rysunku igłą, który odsłania metal i pozwala na trawienie w roztworze kwasu. Z tej metody korzystali mistrzowie tacy jak Rembrandt czy Goya, tworząc dzieła pełne detalu, światła i ekspresji. Podczas warsztatów uczestnicy krok po kroku przejdą cały proces – od przygotowania i zabezpieczenia płyty, przez rysunek i trawienie, aż po druk własnych odbitek. Będzie to spotkanie z tradycją, ale też okazja do twórczych eksperymentów i stworzenia unikatowej grafiki.

Do wyboru dwie grupy warsztatowe:

21 listopada (piątek), godz. 15:00–18:00

22 listopada (sobota), godz. 11:00–14:00

Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku 13+.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl



Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo” dofinansowanego przez MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025.