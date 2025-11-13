Warsztaty białego śpiewu w Cyberiadzie

W dniach 21 listopada (godz. 16) i 22 listopada (godz. 12) w filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej odbędą się warsztaty białego śpiewu z Sylwią Piechucką. Od uczestników nie jest wymagane żadne doświadczenie, wystarczy sama chęć śpiewania. Zapraszamy do udziału. Obowiązują zapisy.

Biały śpiew to wyjątkowa technika wokalna oparta na naturalnej emisji głosu, znanej z tradycyjnych pieśni ludowych. Warsztaty będą obejmowały naukę pracy z głosem i oddechem oraz zapoznanie z tradycyjnymi pieśniami z różnych regionów. Od uczestników nie jest wymagane żadne doświadczenie, wystarczy sama chęć śpiewania – zaznacza Sylwia Piechucka, która poprowadzi warsztaty.

O prowadzącej:

Sylwia Piechucka – psycholog, trenerka umiejętności psychospołecznych, prywatnie dusza artystyczna, podróżniczka, jej pasją jest odkrywanie nowych kultur. Jest zakochana w teatrze i białym śpiewie, którego tajniki ciągle zgłębia. Swoją pasję realizuje jako instruktorka białego śpiewu, prowadząc grupę śpiewaczą Jasna Śpiewka w Elblągu i przekazując wiedzę na temat wykonywania pieśni z różnych regionów polski, a także z Serbii, Bułgarii, Ukrainy i Macedonii.

Więcej informacji i zapisy:

Filia biblioteczna Cyberiada

ul. Hetmańska 16-22

tel. (55) 611 00 66

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Reymont bez barier”, dofinansowanego przez Fundację ORLEN – Kulturalny ORLEN.