Warsztaty czytania uczestniczącego dla dorosłych

We wtorek, 16 września, o godz. 16 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na warsztaty zapoznające z metodą czytania uczestniczącego z Agatą Orłowską. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Czytanie uczestniczące (ang. Interactive, shared reading), nazywane również interaktywnym czytaniem, to formą wspólnego czytania przez dorosłego i dziecko (użytkownika AAC- alternatywnej metody komunikacji), podczas którego dziecko nie tylko słucha i patrzy na tekst, ale także jest aktywne, w możliwy dla siebie sposób. Podczas aktywności dziecko ma swobodę uczestniczenia w procesie czytania i może wpływać na opisane zdarzenia. Najczęściej umożliwiamy dziecku dokończenie zdania lub powtórzenie danego fragmentu poprzez włączenie nagranego na komunikator tekstu lub „doczepienie” symbolu uzupełniającego tekst. Taka forma pracy jest pomocna w początkowej fazie nauki czytania i dodatkowo rozwija wyobraźnię oraz poszerza wiedzę – informuje Krystyna Rybicka z Elkamery.

O prowadzącej:

Agata Orłowska – logopeda, oligofrenopedagog, specjalistka alternatywnych metod komunikacji, terapeuta z długoletnim stażem.

Warsztaty są skierowane do osób dorosłych m.in. do rodziców, opiekunów, bibliotekarzy, studentów, nauczycieli czy terapeutów oraz wszystkich tych, którzy kochają książki i chcą się dowiedzieć, jak w praktyce stosować czytanie uczestniczące. Zapraszamy!

Wydarzenie odbywa się bezpłatnie. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.