Włączająca rola książki. Warsztaty z prof. Grzegorzem Leszczyńskim

Lubisz książki? A może pracujesz z dziećmi i młodzieżą i szukasz inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć wokół literatury? Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe warsztaty z prof. Grzegorzem Leszczyńskim – badaczem literatury dla dzieci i młodzieży, które odbędą się 5 września (piątek), o godz. 10:30. Obowiązują zapisy.

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych: rodziców, opiekunów, bibliotekarzy, studentów, nauczycieli czy terapeutów, a także wszystkich tych, którzy kochają książki i chcą poszerzyć swoje horyzonty. Będzie o literaturze, która bawi, wzrusza i uczy jak być razem. Czas trwania zajęć: ok. 2 h Miejsce: Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera tel. (55) 625 60 32 elkamera@bibliotekaelblaska.pl Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy” dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2025.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska