Włączająca rola książki. Warsztaty z prof. Grzegorzem Leszczyńskim

Lubisz książki? A może pracujesz z dziećmi i młodzieżą i szukasz inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć wokół literatury? Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe warsztaty z prof. Grzegorzem Leszczyńskim – badaczem literatury dla dzieci i młodzieży, które odbędą się 5 września (piątek), o godz. 10:30. Obowiązują zapisy.
Warsztaty skierowane są do osób dorosłych: rodziców, opiekunów, bibliotekarzy, studentów, nauczycieli czy terapeutów, a także wszystkich tych, którzy kochają książki i chcą poszerzyć swoje horyzonty. Będzie o literaturze, która bawi, wzrusza i uczy jak być razem.
Czas trwania zajęć: ok. 2 h
Miejsce: Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7
Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera
tel. (55) 625 60 32
elkamera@bibliotekaelblaska.pl
Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy” dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2025.