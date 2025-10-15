Wpływ digitalizacji na zwiększenie dostępności zbiorów: zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zapraszamy pracowników instytucji kultury, bibliotek, muzeów, archiwów oraz osoby zainteresowane tematyką digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego w internecie do udziału w szkoleniu „Wpływ digitalizacji na zwiększenie dostępności zbiorów”. Spotkanie odbędzie się w formule online w dniu 24 października (początek: godz.10:00). Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zgłoszenia.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z dobrymi praktykami w udostępnianiu cyfrowego dziedzictwa kultury.

Program:

- Wprowadzenie;

- Digitalizacja i co dalej? – jak myśleć o digitalizacji w dostępny sposób;

- Wprowadzenie teoretyczne – digitalizacja służąca udostępnieniu zbiorów;

- Wartość udostępnianie zbiorów w internecie i otwartość danych;

[Przerwa 30 minut]

- Strategie udostępniania zbiorów – polskie i międzynarodowe case studies;

- Projekty i kreatywne partnerstwa wykorzystujące zdigitalizowane zasoby dziedzictwa;

- Wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektach cyfrowych instytucji kultury – polskie i międzynarodowe case studies.

Prowadząca:

Natalia Cetera – kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Fundacji Centrum Cyfrowe. Historyczka sztuki, absolwentka Zarządzania Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej, project managerka obszarze transformacji cyfrowej instytucji kultury, trenerka w obszarze nowych technologii. Współtworzyła cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Słowacji czy National Gallery w Bułgarii na międzynarodowej platformie Google Arts & Culture. Współautorka publikacji „Cyfrowe dziedzictwo kultury. Jak przygotować się do digitalizacji i udostępniania kolekcji w sieci”.

Czas trwania: 6 h z przerwą.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy:

Prosimy o przesłanie maila ze zgłoszeniem na adres t.jablonski@bibliotekaelblaska.pl (w temacie prosimy wpisać: szkolenie).

Szkolenie odbędzie się przez platformę Zoom. Do zgłoszonych osób zostaną przesłane linki.

Więcej informacji:

Elbląska Biblioteka Cyfrowa

Tomasz Jabłoński

tel. (55) 625 60 15

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego