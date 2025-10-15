„Wyspa malucha”: zajęcia z fizjoterapeutką dla rodziców z niemowlętami

Jesteś rodzicem i niedawno urodziło Ci się dziecko? Zapraszamy na zajęcia z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko, które odbędą się w piątek, 17 października w filii bibliotecznej Kostka. Obowiązują zgłoszenia.

Rodzicu, jeśli masz malutkie dziecko i chciałbyś dowiedzieć się, czy prawidłowo się rozwija i jak je pielęgnować – zapraszamy na zajęcia z doświadczoną w pracy z dziećmi fizjoterapeutką. W trakcie spotkania Elżbieta Szarko zademonstruje metody stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, metody prawidłowego siadania, przyjmowania pozycji czworacznej, wstawania itp. Rozkład zajęć: godz. 15:00-15:40 – dzieci 3-5-miesięczne; godz. 15:45-16:25 – dzieci 6-7-miesięczne; godz. 16:30-17:10 – dzieci 8-9-miesięczne; godz. 17:10-17:50 – dzieci 10-12-miesięczne; godz. 17:50-18:30 – dzieci powyżej 1. roku życia. Rodziców prosimy o zabranie kocyka, pieluszki i ulubionej zabawki dziecka. Zajęcia odbywają się bezpłatnie. Ilość miejsc ograniczona i obowiązują zgłoszenia: Filia nr 5 KOSTKA ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa) tel. (55) 625 60 95/96

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska