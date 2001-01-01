Zatorze już z książkomatem

17 września odbędzie się oficjalne otwarcie książkomatu na Zatorzu. Zastąpi on zlikwidowaną w ubiegłym roku filię Biblioteki Elbląskiej. Z redakcyjnych testów wynika, że do książkomatu jeszcze książek zamawiać nie można.

Przypomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku radni zlikwidowali filie Biblioteki Elbląskiej przy ul. Brzeskiej i przy ul. Mielczarskiego. Faktycznie obie placówki były zamknięte od marca 2023 r. „Filia nr 1 przy ul. Brzeskiej 5 o powierzchni 107,7 m2 i Filia nr 8 przy ul. Mielczarskiego 22-24 o powierzchni 52,7 m2 są zaadoptowanymi na potrzeby biblioteki mieszkaniami komunalnymi wynajmowanymi od Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu i ogrzewanymi gazem z sieci miejskiej. Ze względu na to generują wysokie koszty utrzymania, przy relatywnie niskiej efektywności. W obu placówkach występuje brak miejsca do prowadzenia animacji czytelniczej. Filie, ze względu na małe rozmiary, znacznie odbiegają od współczesnych standardów biblioteki publicznej oraz nie spełniają i nie można ich przystosować do wymogów ustawy z dnia 19 07 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" – tak brzmiał fragment uzasadnienia uchwały.

W zamian za zlikwidowaną filię mieszkańcy Zatorza dostali książkomat, który został usytuowany przy przedszkolu przy ul. Mielczarskiego. Z redakcyjnych testów wynika, że jeszcze się nie da zamówić książki do nowego urządzenia.

Koszt książkomatu wyniósł nieco ponad 113 tys. zł., został sfinansowany z dotacji przekazanej przez Urząd Miasta.