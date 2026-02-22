"Badanie i tak trwa zbyt długo" (Głos z przeszłości, odc. 235)

- Rozdział mąki na kredyt został przeprowadzony m. in. na terenie powiatu elbląskiego. Niestety niektóre gminy nie potrafiły należycie zorganizować akcji i właściwie przeprowadzić rozdziału – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Komisja kwalifikacyjna ZLP powinna prowadzić codzienne dyżury

"Komisja kwalifikacyjna Zakładu Lecznictwa Pracowniczego urzęduje co drugi dzień, przyjmując za każdym razem po 60 do 80 osób. Nic dziwnego, że w tych warunkach orzekanie o niezdolności do pracy następuje na podstawie bardzo pobieżnego badania. Ponadto ze względu na wielką liczbę osób, badanie i tak trwa zbyt długo i powoduje dużą stratę czasu czekających na swoją kolejkę pracowników.

Usprawnienie pracy komisji kwalifikacyjnej jest możliwe przez wprowadzenie codziennych dyżurów".

Zlikwidować kumoterstwo w gminach Milejewo i Zwierzno

"Okres przednówkowy był dotąd dla bogaczy wiejskich wyjątkową okazją uprawiania wyzysku wobec biedoty. W zamian za pożyczenie w tym czasie mąki lub zboża, żądali oni wygórowanych odrobków w okresie najpilniejszych robót polnych. Dlatego też wprowadzenie kredytowego rozdziału mąki na przednówku miało bardzo duże znaczenie dla uniezależnienia mało i średniorolnych chłopów i likwidacji jednej z form wyzysku ze strony kułaków.

Rozdział mąki na kredyt został przeprowadzony m. in. na terenie powiatu elbląskiego. Niestety niektóre gminy nie potrafiły należycie zorganizować akcji i właściwie przeprowadzić rozdziału. O ile w gminach Gronowo, Żurawiec i Pomorska Wieś pomoc państwa otrzymali rzeczywiście najbardziej potrzebujący, o tyle przydziały w gminach Milejewo i Zwierzno budzą poważne zastrzeżenia. W gminie Milejewo z przyznanych kredytów 85 proc. przydzielono samej gromadzie Milejewo z pominięciem innych wiosek, przy czym z kredytów skorzystali także bogaci chłopi, jak np. S. i S. Wg dziwnych metod przeprowadzono rozdział kredytu w Zwierznie, gdzie prezes Zarządu Gminnego ZSCh (...) podpisał instruktorowi gminnemu Trojanowiczowi wniosek in blanco. W tych szczególnych warunkach jeden gospodarz mógł wystąpić o przyznanie mu całej sumy przeznaczonej dla gminy".

Niewłaściwy rozdział maszyn w SOM Milejewo hamuje akcję siewną spółdzielni produkcyjnej Piastów

"W gromadzie Piastów 22 mało i średniorolnych gospodarzy zorganizowało ostatnio spółdzielnię produkcyjną I typu. Chcąc należycie wykorzystać okres jesienny na siewy i likwidację odłogów, postanowiono jak najszybciej przeprowadzić omłoty. Jednakże zamierzenia te zostały pokrzyżowane niewłaściwym rozdziałem maszyn przez spółdzielczy ośrodek maszynowy. Skutkiem niedopatrzenia Prezydium GRN w Milejewie maszyny zostały najpierw wysłane do gromady Dąbrowa, zamieszkałej przeważnie przez bogaczy znanych z opieszałości w spłacie podatku gruntowego i wrogiego stosunku do akcji skupu zboża. Natomiast spółdzielnię produkcyjną w Piastowie pominięto.

Prezydium GRN powinno zwracać baczniejszą uwagę na właściwy przydział maszyn na terenie gminy i uwzględniać przede wszystkim interesy gospodarki zespołowej, a nie bogaczy wiejskich".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 263, 1950 r.

