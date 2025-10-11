Dawno temu w Elblągu... Cyrk cieszył się dużą popularnością

Cyrk Zentral cieszy się nadal dużą popularnością, a dobre występy zbierają każdego wieczoru oklaski - pisała elbląska prasa w październiku 1902 r. O czym jeszcze pisała?

Cesarz wybiera się do Kadyn

Z Kadyn (niem. Cadinen) dochodzą do nas takie oto wiadomości: Z dala od wielkomiejskiego zgiełku cesarz spędza u nas krótki urlop, odpoczywając w ciszy wiejskiego życia. Organizatorzy wyprawy chętnie spełniają życzenie cesarza, aby poruszać się po jego posiadłościach bez rozgłosu, dzięki czemu nie ma już uciążliwości związanych z natarczywością społeczności. Podczas nieobecności cesarza w Berlinie, wykonuje on oczywiście swoje obowiązki rządowe, tak jak to było do tej pory. Wraz z przedłużeniem pobytu w Kadynach stało się oczywiście konieczne, aby prace rządowe, które Jego Wysokość zamierzał wykonać po powrocie, zostały już wykonane w Kadynach. Tak więc połączenie telegraficzne z Kadynami działa dość sprawnie. Popołudniami cesarz przebywa więc w zamku i oddaje się pracy. […] Dzisiaj rano cesarz odbył krótki spacer po parku, a przed południem wraz z całym orszakiem, w tym ministrami, zwiedził gospodarstwo rolne w Kadynach. Dzisiaj biskup warmiński, dr Thiel z Fromborka (niem. Fraunenburg), został uhonorowany zaproszeniem na cesarski poczęstunek w Kadynach. Nie wiadomo jeszcze, jak długo cesarz będzie przebywał w Kadynach i na kiedy zaplanowany jest jego wyjazd. Niewykluczone, że zostanie tam do soboty (AZ, piątek, 10.10.1902 r.).

Uhonorowany przez cesarza za uratowanie załogi

Za uratowanie załogi parowca „Pinus” z Elbląga, o czym szczegółowo informowaliśmy w swoim czasie, w trudnych warunkach i narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, kapitan hamburskiego parowca „Gladiator”, pan Gustaw Kreft, otrzymał 3 października od cesarza złoty zegarek kieszonkowy z inicjałami i wizerunkiem cesarza. […] (AZ, piątek, 10.10.1902 r.).

Cyrk Zentral do niedzieli daje pokazy w naszym mieście

Cyrk Zentral cieszy się nadal dużą popularnością, a dobre występy zbierają każdego wieczoru oklaski. Oprócz akrobatów z tej grupy – na czele z artystą wykonującym stójkę na rękach, który z zadziwiającą pewnością wykonuje różne sztuczki – również wczoraj wieczorem szczególnym zainteresowaniem cieszyły się numery z tresurą zwierząt. Pan Albert Strackay pokazał swoje umiejętności jako mistrz tresury koni występując na scenie z pięcioma końmi. Z kolei podczas pokazu z pięcioma baranami panna Dobldos […] udowodniła, co można osiągnąć dzięki wytrwałości i zręczności. W niedzielę odbędą się ostatnie pokazy. Zachęcamy naszych czytelników, by swój wolny czas wykorzystali na odwiedziny tego wspaniałego cyrku (AZ, sobota, 11.10.1902 r.).

Wziął nogi za pas

Mistrz garncarski Richter, który chciał udać się na budowę na Zawadę (niem. Pangritz Kolonie), przekazał przed kilkoma dniami nieznajomemu chłopcu swoją walizkę, w której znajdowały się narzędzia o wartości 20-25 marek. Chłopak miał przetransportować walizkę z zawartością na Zawadę, podczas gdy mężczyzna miał udać się tam inną drogą. Ten ostatni przybył ostatecznie na miejsce, ale chłopak nie dotarł na Zawadę do dziś, choć od przekazania walizki minęły już cztery dni. Najprawdopodobniej chłopak wziął nogi zapas zabierając ze sobą cenne narzędzia (AZ, niedziela, 12.10.1902 r.).

Prezenty od Cesarzowej

Na bazar organizowany przez lokalne stowarzyszenie charytatywne św. Elżbiety, który odbędzie się 9 listopada w pomieszczeniach Resursy Mieszczańskiej, Jej Cesarska Mość Cesarzowa przesłała różne prezenty z królewskiej manufaktury porcelany (AZ, wtorek, 14.10.1902 r.).

Koncert charytatywny

19 października w kościele Najświętszej Marii Panny odbędzie się koncert na rzecz ubogich wyżej wymienionej parafii przy współudziale dyrektora muzycznego Rasenbergera. Oprócz solistów elbląskiego chóru męskiego wystąpi także elbląski chór kościelny z parafii Najświętszej Marii Panny (AZ, wtorek, 14.10.1902 r.).