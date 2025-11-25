UWAGA!

Mieszkaniec: Te tory wymagają renowacji

Fot. Czytelnika

Nasz Czytelnik zgłosił się do nas w sprawie infrastruktury kolejowej w rejonie dworca kolejowego w Elblągu. Jego zdaniem tory mają uszkodzenia, gniją, próchnieją drewniane elementy, odgięte są elementy metalowe, to wszystko ma mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów na tym odcinku.

Na prośbę mieszkańca skierowaliśmy pytania, kiedy infrastruktura była poddawana przeglądowi i co ile takie przeglądy są dokonywane, czy są konieczne i zaplanowane jakieś prace remontowe? PKP Polskie Linie Kolejowe tak odniosły się do wątpliwości naszego Czytelnika:

- Stan torów na stacji Elbląg sprawdzany jest na bieżąco podczas cyklicznych obchodów torów i zapewnia sprawne i bezpiecznie prowadzenie ruchu pociągów - informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodaje, że szczegółowe badania i pomiary wykonywane są w okresie wiosennym każdego roku. Na podstawie badania określa się zakres prac niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia toru do standardowych parametrów eksploatacyjnych.

- W przypadku pojawienia się oznak pogarszającego się stanu nawierzchni kolejowej, które mogą zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego, podejmowane są natychmiastowe działania, w tym wprowadzenie stosownych ograniczeń eksploatacyjnych (np. ograniczenia prędkości) oraz przystąpienie do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów - czytamy w mailu przesłanym naszej redakcji.

  • W ogóle trzeba wyremontować tory na trasie Elbląg- Frombork- Braniewo, Elbląg- Młynary- Braniewo, Elbląg- Pasłęk- Olsztyn
  • Tory szczęścia nie dają. Może i sieć torów jest mniejsza ale za to są w gorszym stanie. Nie szukajcie dziury w całym. Kto tak cofał Polskę w rozwoju ? Ważniejsze żeby "zabytki" watykańskie lśniły złotem
  • Trasa wąskotorowa z Nowego Dworu do Szymankowa obecnie jest oczyszczana, co za ty idzie będzie rewitalizowana. Dlaczego Trasa przez zalew nie moze być robiona? Pomorskie aktywnie działa jak widać :)
  • Ahhhh chciałem napisać, że "może to sabotaż", ale: "Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję. " więc pewnie nie przejdzie. A może jak redakcja zobaczy ten komentarz to może jednak przejdzie? xD
  • Te podkłady z fotki wyglądaja jak odnalezione elementy osady Truso, a oni na to, że stan sprawdzaja na bieżąco. Ale cały ten kram jak budynek dworca, oklejony styropianem klocek z jedna kasa w środku, tory, perony, przejścia i dojścia do remontu. Tylko kto miałby ich do tego skłonić. Pszczółki - wieś na trasie do Gdańska ma nowocześniejsza infrastrukturę.
  • Dlatego właśnie nie wolno fotografować torów.
  • @Spadek po pis - Leczenie nie skutkuje?
  • Po pierwsze do zgłaszania takich interwencji służy aplikacja Sprawny Peron. Po drugie mamy okres zimowy, zatem odstęp między szynami jest normą, zwykła fizyka. Po trzecie za stan tych podkładów to faktycznie komuś należy się srogi op...
    Ahaeheyhy(2025-11-25)
  • Po co lepiej sobie sesje urządzać by dostać dietę, za darmo zjeść napić się i kupić auta służbowe za pieniądze podatników Meble wymienić na nowe, lodówkę służbową kupić iitd Jakby nie mogli taksówkami jeździć jak w Anglii ale po co lepiej autem służbowym
    Arek 14(2025-11-25)
  • Jego zdaniem. Ekspert od siedmiu boleści. Przejedź się Pan do Malborka zobaczysz jak wygląda remont generalny torowiska. Automatyka i podkłady lecą nowe. A zobaczył jeden spróchniały podkład i afera.
  • Czytelnik widzę łamie zakazu fotografowania infrastruktury o znaczeniu strategicznym.
  • @Spadek po pis - Spadek po pis to ktoś z redakcji lub osoba powiązana z wami bo komentarze nie pochlebne dla niego blokujecie. Przepuszczacie jego wpisy ZAWSZE ale inne blokujecie
