Mieszkaniec: Te tory wymagają renowacji

Nasz Czytelnik zgłosił się do nas w sprawie infrastruktury kolejowej w rejonie dworca kolejowego w Elblągu. Jego zdaniem tory mają uszkodzenia, gniją, próchnieją drewniane elementy, odgięte są elementy metalowe, to wszystko ma mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów na tym odcinku.

Fot. Czytelnika

Na prośbę mieszkańca skierowaliśmy pytania, kiedy infrastruktura była poddawana przeglądowi i co ile takie przeglądy są dokonywane, czy są konieczne i zaplanowane jakieś prace remontowe? PKP Polskie Linie Kolejowe tak odniosły się do wątpliwości naszego Czytelnika:

- Stan torów na stacji Elbląg sprawdzany jest na bieżąco podczas cyklicznych obchodów torów i zapewnia sprawne i bezpiecznie prowadzenie ruchu pociągów - informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodaje, że szczegółowe badania i pomiary wykonywane są w okresie wiosennym każdego roku. Na podstawie badania określa się zakres prac niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia toru do standardowych parametrów eksploatacyjnych.