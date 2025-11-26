UWAGA!

Pożar w Szpitalu Miejskim

 Elbląg, Pożar w Szpitalu Miejskim,
Pożar w Szpitalu Miejskim, fot. Czytelnik

W środę (26 listopada) około godziny drugiej w nocy strażacy przyjęli zgłoszenie o pożarze w budynku administracyjnym Szpitala Miejskiego przy ul. Komeńskiego. Sytuacja była groźna, ale dzięki szybkiej reakcji i kilkugodzinnej pracy strażaków ogień nie rozprzestrzenił się. Jak nas poinformowały obecne na miejscu służby, nie ma już zagrożenia dla pacjentów. Zdjęcia.

Na miejscu są już władze miasta. Wjazd do szpitala jest zamknięty.

- W akcji gaśniczej bierze udział 7 zastępów straży pożarnej. Wjazd na teren szpitala zostaje tymczasowo zamknięty. W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba. Pozostałe budynki szpitala funkcjonują normalnie – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

 

Jak nas poinformowały służby, które pracują na miejscu, z początku sytuacja była groźna. Pożar wybuchł w budynku administracyjnym, szybko się rozprzestrzeniał. Dzięki natychmiastowej reakcji strażaków i kilkugodzinnej ich pracy udało się zapobiec rozszerzeniu pożaru na sąsiednie budynki.

 

Więcej o sytuacji i szkodach będzie wiadomo po godz. 6, kiedy to mają być przez prezydenta Michała Missana podane prasie bardziej szczegółowe informacje.

