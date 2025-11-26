Krzysztof Jaworski wygrywa VII Wielki Test Wiedzy o Elblągu

60 pytań i prawie 100 uczestników. W kinie Światowid redakcja Elbląskiej Gazety Internetowej portEl po raz siódmy sprawdziła wiedzę elblążan o swoim mieście. I siódmy raz na własne oczy przekonaliśmy się, że jest ona naprawdę duża. Najwięcej prawidłowych odpowiedzi znał Krzysztof Jaworski i to on cieszył się z głównej wygranej. Zobacz zdjęcia.

Już kilkadziesiąt minut przed godziną 18 w holu kina Światowid zaczęli gromadzić się uczestnicy VII Testu Wiedzy o Elblągu. portEl.pl co roku sprawdza wiedzę elblążan o swoim mieście. Wśród nich "weterani" naszej zabawy, ale i debiutanci.

- Pytania pewnie będą trudne – mówił przed wejściem Tomasz Woźnowski, jeden z uczestników. - Lubię tu przychodzić, trzeci raz startuję. Jestem ciekawy jak będzie w tym roku.

- Spodziewam się, że nie będą zbyt proste, ale też nie bardzo trudne – dodał Łukasz Barczyński. - Przyszedłem po raz kolejny sprawdzić swoją wiedzę.

I jak się okazało na końcu, Łukasz Barczyński zajął drugie miejsce z wynikiem 45 punktów, co potwierdzałoby jego tezę o stopniu trudności.

- Pytania będą trochę nietypowe. Dla osób które, trochę się interesują Elblągiem, mogą wydawać się trochę prostsze niż w poprzednich latach. Czasem podpowiedzi będą ukryte w podanych wariantach odpowiedzi – mówił Juliusz Marek, autor większości pytań.

Uczestnicy zajęli miejsca w dużej sali kina Światowid, włączyli telefony (w tym roku zadebiutowała nowa „cyfrowa” forma udzielania odpowiedzi zamiast papierowej). Chwila wyjaśnień i na ekranie pojawiło się pierwsze pytanie o datę i okoliczności otrzymania przez Elbląg praw miejskich (1246 r. od Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego). Uczestnicy na telefonach mieli do wyboru cztery warianty odpowiedzi, jedna była prawdziwa. 40 pytań dotyczyło historii Elbląga, 20 pozostałych – informacji o wydarzenia opisywane na portElu oraz pytania o sponsorach. 25 sekund na odpowiedź. Im szybciej, tym lepiej, ponieważ w przypadku równej liczby prawidłowych odpowiedzi decydował czas ich udzielenia. Z widowni czasami słychać było ciche westchnięcia w reakcji na co trudniejsze zagadnienia.

Film-niespodzianka

Po rozwiązaniu testu przyszedł czas na kolejny obowiązkowy akcent każdego naszego testu: seans filmowy. W tym roku uczestnicy obejrzeli „Kunst as Erde” (Sztuka z ziemi) opowiadający o ceramice i majolice kadyńskiej przed II wojną światową.

- Ten film nie istnieje w żadnym katalogu. Muzykę do niego stworzył Eugen Gaedlicke, niemiecki kompozytor, współpracujący w tym czasie z operatorem kamery Paulem Lieberenzem. Być może film powstał w królewieckiej wytwórni filmowej kulturfilm Erich Puchstein, która produkowała filmy w latach 1931 – 1941 – Juliusz Marek zapowiedział filmowy seans. - Gaedlicke i Lieberenz współpracowali również z tą wytwórnią. Film został uwieczniony w systemie Tobis Klangfilm, czyli poprzez ścieżkę dźwiękową na taśmie filmowej, co jest uwiecznione, pochodzi zatem z wczesnych lat 30. tych XX w.

Cząstkowe wyniki podgrzały atmosferę

Walka o zwycięstwo była zacięta. Nie wystarczyła znajomość tylko historii Elbląga, w końcowej części trzeba się było wykazać znajomością (czasem dość szczegółową) elbląskich wydarzeń z ostatnich miesięcy. W trakcie quizu dwa razy pokazaliśmy wyniki cząstkowe, aby podgrzać atmosferę.

48 punktów zdobył Krzysztof Jaworski, dziennikarz elbląskiego oddziału Radia Eska, który o trzy punkty wyprzedził Łukasza Barczyńskiego i o pięć Amadeusza Pfeifera.

- Trochę jestem zaskoczony, trochę nie. Od lat biorę udział w teście i zawsze byłem w czołówce. Tym razem wygrałem – mówił Krzysztof Jaworski. - Po pierwszej części byłem spokojniejszy, wiedziałem, że poszło nieźle, po drugiej już było dobrze, w trzeciej były trudności zwłaszcza z pytaniami sportowymi. Ale ostatecznie liczba udzielonych odpowiedzi dała zwycięstwo.

[ foto] W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych (wystartowało 10 drużyn po trzy osoby) zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące z wynikiem 99 punktów (sumowaliśmy indywidualne wyniki każdego z członków drużyny) przed Zespołem Szkół Mechanicznych (89 pkt) i III Liceum Ogólnokształcącym (88 pkt.). Laureaci otrzymali nagrody od sponsorów - vouchery na zakupy i gadżety, a zwycięska szkoła - poidełko z kranówką, którą wkrótce w II LO zamontuje EPWiK.

Kacper Pankau (od lewej), Paweł Rynkowski i Igor Dziemidowicz z II LO wygrali w klasyfikacji szkół (fot. Anna Dembińska)

- Niektóre pytania były trudne, niektóre łatwe. Większość z nich, to była wiedza ogólna. Wystarczyło poczytać o historii Elbląga i czytać regularnie lokalne wiadomości, aby sobie poradzić – mówił Paweł Rynkowski z II LO. - Najtrudniejsze pytanie? O samolot jednego ze sponsorów. Najłatwiejsze to o nowego dyrektora w Urzędzie Miejskim.

- Niektóre pytania były wymagające, odpowiedzi na niektóre powinien znać każdy elblążanin. Test bardzo mi się podobał i wiele się z niego dowiedziałem - dodał Kacper Pankau z II LO. - To też jakaś forma nauki. Historia jest moja pasją, więc pytanie o datę nadania praw miejskich było najłatwiejsze. Najtrudniejsze to pytania z wiadomości, o których pisał portEl, bo było tego całkiem sporo. Ale nie były to pytania, aż tak trudne jak mogło się wydawać.

- Na pewno lepiej poszła mi część historyczna. Ale jestem zadowolony ze swojego wyniku. Polecam rozwiązywanie sobotnich quizów na portElu – uzupełnił Igor Dziemidowicz z II LO. - Pierwsze 30 pytań poszło łatwo. Najwięcej trudności sprawiły pytania sportowe.

A teraz... nadszedł czas na przygotowania do VIII Wielkiego Testu, który odbędzie się już za rok. Polecamy wnikliwe czytanie naszej gazety i zapraszamy do rozwiązywania sobotnich quizów.

- Chciałbym pogratulować wszystkim Państwu, ponieważ wiem, że spotykają się tu ludzie, których pasją jest nasze miasto i którzy wiedzę o nim cały czas chcą pogłębiać – mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga, który w imieniu władz miasta wręczył zwycięzcy symboliczny czek na 3 tys. złotych, główną nagrodę Wielkiego Testu . - Mam nadzieję, ze pytania okazały się trochę trudne, ale dające satysfakcje z tego, że Państwa wiedza była na tyle duża. Że przez test przebrnęliście z satysfakcjonującym wynikiem. Dziękuję redakcji i wydawcy, że wiedzę o Elblągu propagują.

Każdy może się teraz na spokojnie zmierzyć się z testem, już bez presji czasu. Wystarczy wejść w ten link.

