Dawno temu w Elblągu... doszło do bójki na Królewieckiej

Ulica Królewiecka przed wojną

W środowy wieczór na ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße) zebrała się spora grupa gapiów. Na rogu ulicy Kaznodziei (niem. Predigerstraße) doszło do bójki z udziałem kilku mężczyzn. Gdy na miejsce przybył policjant i nakazał rozdzielić się biorącym udział w bójce mężczyznom, jeden z nich zaczął się z niego wyśmiewać, szydzić i nawet zwracać na „ty”. Gdy funkcjonariusz chciał go aresztować, stawiał on duży opór, wyrwał się mu, wyjął nóż i groził, że zaatakuje nim policjanta. Ostatecznie funkcjonariusz nie miał innego wyjścia, jak tylko powstrzymać się od aresztowania wściekłego mężczyzny – o tym pisała elbląska prasa w maju 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Zbliża się wizyta Cesarza w Kadynach Wedle otrzymanych do tej pory informacji Jego Królewska Mość Cesarz przybędzie w poniedziałek o godz. 8.40 na tutejszy dworzec pociągiem jadącym z Berlina. Stąd będzie kontynuował swoją podróż do Kadyn (niem. Cadinen) w jednym z podstawionych przez kolej nadzalewową specjalnych pociągów. Pobyt tam będzie bardzo krótki (AZ, niedziela, 19.05.1901 r.).

Wizyta Cesarza w Kadynach Po kolacji Cesarz pod okiem nadinspektora Oldenburga udał się wczoraj na prezentację kilku pługów i maszyny siewnej. Siewnik został włączony i sprawdzono bardzo dokładnie jego siłę sterowania. […] Punktualnie o godz. 20.15 Cesarz wyjechał ze stacji Kadyny specjalnym pociągiem razem ze swoją świtą i radcą ziemskim von Etzdorfem. Zarządcy ziemscy zebrali się na dworcu i przyjaźnie pożegnali się z Jego Królewską Mością. Podczas podróży Cesarz rozmawiał z radcą ziemskim i spoglądał na zalew i krajobraz nadzalewowy. […] W Jagodnie (niem. Wogenab) pociąg zatrzymał się na 5 minut. Podczas postoju Cesarz uciął sobie rozmowę z panią von Etzdorf, od której przyjął okazały bukiet kwiatów. Radca ziemski von Etzdorf opuścił w Jagodnie pociąg, a Cesarz ze swoją świtą kontynuował podróż do Elbląga, dokąd przybył o godz. 21 na dworzec kolei nadzalewowej. Spora rzesza ludzi oczekiwała go na Małym Placu Zabaw (niem. Kleiner Exerzierplatz) i powitała nadjeżdżający pociąg żywym okrzykiem „hura”. […] Pociąg jechał niestety tak szybko, że nie udało się czekającym wypatrzeć Cesarza. Następnie Cesarz wsiadł na dworcu miejskim do dworskiego pociągu, skąd udał się przez Malbork (niem. Marienburg) do majątku Prakowice (niem. Prökelwitz) (AZ, środa, 22.05.1901 r.).

Wycieczka na Nadbrzeże i do Pęklewa Dwie starsze klasy Trzeciej Szkoły dla Chłopców udały się dziś rano o godz. 5 pociągiem w towarzystwie swoich nauczycieli na spacer do Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde) i Pęklewa (niem. Panklau), podczas gdy dwie młodsze klasy udały się koleją na Nadbrzeże o godz. 5.50. Wszystkie cztery klasy udały się po południu z powrotem koleją nadzalewową do Elbląga (AZ, środa, 22.05.1901 r.).

Amerykański cyrk w Elblągu Znany amerykański cyrk Barnum od 7 sierpnia przez kilka dni zaprasza elblążan na przedstawienia, które odbędą się na terenie przynależącym do Bellevue (AZ, czwartek, 23.05.1901 r.).

Pan Ziese z wizytą u Cesarza Jego Królewska Mość Cesarz, jak to bywało również w poprzednich latach podczas jego pobytu w majątku Prakowice (niem. Prökelwitz), również tym razem skorzystał z okazji i w środę, 22 maja zaprosił pana Ziese na kolację. Wieczorem podczas odjazdu pana Ziese Cesarz pożegnał się z nim z szacunkiem i podarował mu dwa duże obrazy z własnoręcznym podpisem: „Wilhelm I. R Pröckelwitz 22.05.1901” z prośbą, by zawiesić je w pomieszczeniach pracowniczych lub na stołówce zakładów Schichaua w Elblągu i Gdańsku (AZ, piątek, 24.05.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK