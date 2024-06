Dawno temu w Elblągu... odbył się koncert w hotelu Stadt Elbing

W niedzielę, 9 czerwca w hotelu „Stadt Elbing” odbędzie się koncert szkoły muzyki militarnej pod przewodnictwem kapelmistrza Lammicha. Poza tym odbędzie się także pokaz artystyczny w wykonaniu trzech rowerzystów. W przypadku niesprzyjającej pogody koncert i pokaz odbędzie się w innym miejscu – o tym pisała elbląska prasa w czerwcu 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Dla przypomnienia podróżnym

Niektórzy podróżni, a szczególnie panie, mają w zwyczaju zabierać ze sobą w podróż pociągiem osobowym zbyt wiele bagażu tak, że staje się to uciążliwe dla współpasażerów. Szczególnie często zdarza się to w przypadku podróży na długich dystansach […]. W związku z sezonem wakacyjnym przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transportu kolejowego, w pociągach osobowych w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie można przewozić wyłącznie lekkie i małe przedmioty, o ile nie przeszkadzają innym podróżnym swoim zapachem lub w jakikolwiek inny sposób […]. Pracownicy kolei są zobowiązani do przestrzegania przepisów i interweniowania w przypadku ich naruszenia […] (AZ, sobota, 08.06.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Czeladnik szewski Albert Gräski, bez stałego adresu zamieszkania, jest człowiekiem, któremu z pracą nie jest po drodze. Z powodu żebractwa nie raz wylądował on w przytułku. Również dziś odpowiadał za żebractwo. Wymierzono mu karę sześciu tygodni aresztu i przekazano sprawę policji (AZ, sobota, 08.06.1901 r.).

Robotnicy Michael Wischnewski, Peter Schier, Christoph Neumann i Rudolf Kroll zostali oskarżeni o kradzież. W styczniu bieżącego roku mieli oni uk raść z miejsca, gdzie miał powstać nowy szpital, słupy ogrodzeniowe. Słupy są własnością właściciela ziemskiego Augusta Karstena z Marzęcina (niem. Jungfer). Neumann i Kroll zostali uniewinnieni. Wischnewski i Schier spędzą jeden dzień w areszcie […] (AZ, sobota, 08.06.1901 r.).

Mistrz garncarstwa Abraham z Tolkmicka (niem. Tolkemit), który ukradł dwa sosnowe drągi z miejskiego lasu, został skazany na trzy dni więzienia (AZ, sobota, 08.06.1901 r.).

Szkoła w Marzęcinie zamknięta do odwołania

Szkoła w Marzęcinie została do odwołania zamknięta z powodu epidemii odry i szkarlatyny (AZ, 08.06.1901 r.).

Letni festyn na Schillingsbrücke

Ojczyźniany Związek Kobiet okręgu elbląskiego organizuje w środę, 12 czerwca od godz. 15 na moście Schillingsbrücke letni festyn połączony z koncertem w wykonaniu wojskowej orkiestry podoficerskiej z Kwidzyna (niem. Marienwerder). Na odwiedzających czeka nie lada gratka, gdyż program jest niezwykle bogaty. Zapewniona jest przyjemna rozrywka i wszelkiego rodzaju niespodzianki (AZ, wtorek, 11.06.1901 r.).

