Dawno temu w Elblągu... odbywały się letnie festyny

Powszechne Stowarzyszenie Edukacyjne organizuje jutro w hotelu „Stadt Elbing” festyn letni, którego głównym punktem programu będzie koncert wokalno-instrumentalny. W położonym w otoczeniu parku obiekcie „Schillingsbrücke” Katolickie Stowarzyszenie Czeladników również jutro świętuje tegoroczny festyn letni. Stowarzyszenie Urzędników Pocztowych „Morgenröthe” także jutro w Domu Wypoczynkowym organizuje swój festyn letni. Przy sprzyjającej pogodzie wszystkie festyny powinny cieszyć się dużą frekwencją - pisała elbląska prasa na początku lipca 1903 roku. O czym jeszcze pisała?

Firma Selckmannów świętuje kolejny jubileusz

O tym, jak bardzo mieszkańcy zaangażowali się w obchody jubileuszu firmy Selckmannów, świadczyła ogromna liczba gratulacji, które napłynęły tam wczoraj i dzisiaj. Męski chór Elbing zaśpiewał jubilatowi serenadę, a pastor Malettke przekazał najserdeczniejsze życzenia od wiernych. Następnie wszyscy zebrali się na swobodnej rozmowie w górnych pomieszczeniach gościnnego domu. Wypowiedziano wiele miłych słów na cześć jubilata, jego uroczej małżonki i rodziny, a zgromadzeni z entuzjazmem wznieśli toast za firmę Selckmannów i jej dalsze powodzenie. Między poszczególnymi przemówieniami śpiewano urocze pieśni i z przyjemnością wysłuchano wokalnych występów i recytacji gości. Gdy tłum się rozszedł, najbliżsi przyjaciele rodziny Selckmannów zebrali się razem, a o tym, co się dalej działo, wiedzą tylko oni. […] (AZ, piątek, 03.07.1903 r.).

Co nowego u cesarskich dzieci w Kadynach?

Przy obecnie pięknej pogodzie program dla książąt i księżniczki realizowany jest z zachowaniem ostrożności. Najważniejsze są przecież wycieczki, a także przebywanie na świeżym powietrzu, a do tego trudno sobie wymarzyć lepszą pogodę. W ostatnich dniach kilkukrotnie trzeba było odwołać wycieczkę ze względu na silne fale na zatoce. Księciu Joachimowi taka zmiana programu nie odpowiadała, ponieważ rejsy po wodzie są dla niego największą przyjemnością. Na jachcie stoczniowym „Radaune” książę interesuje się wszystkim i chętnie staje za sterem, co sprawia mu ogromną radość. Księżniczka jest oczywiście ulubienicą wszystkich.

Kilka dni temu księżniczka Louise przyszła do gospody w towarzystwie damy dworu, przywitała się ze szwagierką właściciela gospody, wykonując ukłon i podała jej rękę, przejrzała kilka pocztówek oraz poprosiła o pokazanie jej różnych przedmiotów (pamiątek z Kadyn) i zapytała o ich cenę. Ubolewała, że nie ma przy sobie pieniędzy, ale obiecała porozmawiać z hrabiną Keller, a potem wrócić i wybrać sobie różne rzeczy. Do kuźni, którą księżniczka tak często odwiedzała w zeszłym roku, zaprowadziła teraz swoich gości, książęta z Hesji. Księżniczka podeszła też dziś do huśtawki zrobionej dla dzieci kowala i sprawiło jej ogromną radość samodzielne wprawianie jej w ruch. Książę Joachim, zauważywszy pracownika zajętego koszeniem, poprosił o kosę i spróbował sam kosić trawę. W środę po południu książę i księżniczka nie wzięli udziału w wycieczce do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). Pojechała tam jedynie świta. Joachim i Luise wybrali się tym razem na wycieczkę na Lisią Górę* (niem. Fuchsberg) (AZ, sobota, 04.07.1903 r.) *historyczna nazwa wzniesienia oraz dawnej osady leśnej w pobliżu Kadyn





Uwaga na psy!

Jak powszechnie wiadomo, rowerzyści są często atakowani i nękani przez agresywne psy głównie na wsiach. O tym, że może się to zdarzyć także w mieście, świadczy fakt, że w poniedziałek na Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) pies ugryzł w nogę lokaja pracującego w jednym z hoteli (AZ, niedziela, 05.07.1903 r.).



Tragedia nad rzeką Elbląg

Wczoraj trzyletni synek robotnika F. Jetzlaffa z ulicy Nizinnej (niem. Schleusendamm) wpadł do rzeki Elbląg ze znajdującej się przy rzece ławeczki na Schiffsholmie i utonął. Ciało zostało wyłowione (AZ, niedziela, 05.07.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.