XX Elbląskie Święto Chleba. Zobacz szczegółowy program

Od 19 do 23 sierpnia Stare Miasto stanie się przestrzenią jubileuszowej, XX edycji Elbląskiego Święta Chleba. Przez pięć dni mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z bogatego programu, który połączy regionalne smaki, rzemiosło, muzykę, sport oraz wyjątkowe widowiska plenerowe. Zobacz program.

Elbląskie Święto Chleba od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście. Jego nieodłącznym elementem będzie jarmark produktów regionalnych, na którym pojawią się wystawcy oferujący tradycyjne wypieki, lokalne przysmaki, wyroby rzemieślnicze, rękodzieło oraz produkty inspirowane kulinarnym dziedzictwem regionu. Ulice Starego Miasta ponownie wypełnią się zapachami, kolorami i atmosferą letniego święta.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na dwudziestolecie Elbląskiego Święta Chleba. W 2026 roku Elbląg obchodzi również 780-lecie nadania praw miejskich. To szczególny moment dla miasta o bogatej historii i silnej tożsamości, a sierpniowe święto stanie się okazją do wspólnego spotkania mieszkańców i gości w samym sercu zabytkowego „Nówki Starówki”.

W programie jubileuszowej edycji znajdą się także degustacje potraw przygotowane w ramach „Smaków regionów”. Będzie to okazja do poznania lokalnych receptur, odkrywania nowych smaków i wspólnego biesiadowania w przestrzeni Bulwaru Zygmunta Augusta.

Elbląskie Święto Chleba to również muzyka. Na scenie głównej przy placu przy Katedrze wystąpią artyści reprezentujący różnorodne gatunki i style. Jednym z punktów programu będzie koncert „Back to the 90’s Symfonicznie”, podczas którego zespół Morningstar wystąpi wspólnie z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Publiczność usłyszy znane utwory z lat 90. w nowych, symfonicznych aranżacjach.

W kolejnych dniach na scenie pojawią się również zespół CHRUST oraz Earl Thomas Gospel Show z udziałem Sister Leoli. Koncerty pozwolą publiczności przejść od współczesnych brzmień i muzycznych eksperymentów po pełen energii i emocji gospel.

Ważną częścią tegorocznego wydarzenia będzie Festiwal Sztuki Nowocyrkowej ENKLAWA. Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się gala prezentująca sztukę nowego cyrku, łączącą teatr, akrobatykę, ruch i muzykę. W tym samym miejscu zaplanowano również widowiskowy spektakl ogniowy, który rozświetli przestrzeń muzealnego dziedzińca.

Nie zabraknie sportowych emocji. W sobotę na rzece Elbląg odbędą się wyścigi Smoczych Łodzi, które każdego roku przyciągają zawodników oraz licznie zgromadzonych kibiców. Nad Starym Miastem zaprezentują się także piloci Aeroklubu Elbląskiego, przygotowując specjalny pokaz lotniczy.

Zwieńczeniem XX Elbląskiego Święta Chleba będzie „ASTRO ELBLĄG” – teatralne widowisko plenerowe zaplanowane na niedzielny wieczór na placu przy katedrze. Spektakl połączy teatr, muzykę, światło

i działania artystyczne w przestrzeni miejskiej, kończąc pięć dni wspólnego świętowania.

Jubileuszowa edycja Elbląskiego Święta Chleba będzie okazją do spotkań, poznawania regionalnych tradycji i korzystania z różnorodnych atrakcji w sercu miasta. Od 19 do 23 sierpnia elbląskie Stare Miasto ponownie wypełni się muzyką, smakami, sztuką i festiwalową atmosferą.

Zapraszamy do Elbląga!

Szczegółowy program Święta Chleba w linku.

Organizator: Michał Missan, prezydent Elbląga

Współorganizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu