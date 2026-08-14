Nareszcie weekend: święto wojska, koncert w Bażantarni i kino pod chmurką

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu i okolicach?

piątek, 14 sierpnia

Święto Wojska Polskiego

godz. 12.00-13.15 – uroczysty apel na placu Kazimierza Jagiellończyka: podniesienie flagi państwowej, przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa.

godz. 13.15 – defilada

godz. 13.30 – zakończenie uroczystości

Na placu Jagiellończyka odbędzie się także pokaz sprzętu wojskowego, żołnierze będą też częstować wojskową grochówką.

A wieczorem na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się kolejny seans Kina pod Chmurką. Tym razem widzowie zobaczą film "Wielki Marty". Początek seansu ok. godz. 21 (gdy zapadną ciemności), wstęp wolny.

sobota, 15 sierpnia

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert na rzece Elbląg. W ramach cyklu muzycznego Rockfin Float Music wystąpi zespół Dagna & Rodriguez. Miejsce: platforma na rzece Elbląg - (ul. Wybrzeże Gdańskie 12), początek godz. 17, wstęp wolny.

niedziela, 16 sierpnia

O godz. 17 w muszli w Bażantarni rozpocznie się ostatni tego lata koncert Letniego Salonu Muzycznego Na zakończenie cyklu organizatorzy przygotowali niespodziankę.

Od godz. 15 do godz. 21 w amfiteatrze Parku Dolinka wybrzmi muzyka od klasyki, przez alternatywę po pop. Zagrają Ania Sama, Moon Project i Dagna Krause. Tuż obok, za mostkiem - będziemy mieli okazję doświadczyć wystawy sztuki malarstwa, ceramiki i rzeźby Doroty Sekuły, Alicji Zaradkiewicz i Ani Gawron. Więcej informacji w linku.

Atrakcje na weekend przygotował również MOSiR.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowane lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!