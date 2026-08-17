Porzucił towarzyszkę, uciekał przed policją... wjechał hulajnogą w ścianę

Policjanci z patrolu prewencji zauważyli parę jadącą na hulajnodze elektrycznej. Było to w sobotę, 15 sierpnia przy ul. Robotniczej. Próbowali zatrzymać kierującego do kontroli, jednak ten... postanowił uciekać zostawiając pasażerkę.

15-latek w pewnym momencie jechał hulajnogą pod prąd (środkiem jezdni) ul. Obrońców Pokoju. W konsekwencji został zatrzymany po tym jak... zderzył się ze ścianą budynku przy ul. Wiejskiej. Na szczęście miał kask i nie odniósł obrażeń.

Policjanci wezwali na miejsce matkę chłopca i ukarali ją mandatami na kwotę 2 tys. zł m.in. za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej posiadającej uprawnień. 15-latek nie posiadał bowiem karty rowerowej. Policyjna notatka trafi także do Sądu Rodzinnego.