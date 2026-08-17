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Tutaj chcą zbudować ścieżkę rowerową

 Elbląg, Ścieżka ma powstać wokół jeziorka miejskiego,
Ścieżka ma powstać wokół jeziorka miejskiego, fot. UM w Pasłęku

Wokół jeziorka miejskiego w Pasłęku ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa. Projekt wykona firma z Miłakowa, którą wyłoniono w drodze przetargu.

Jeziorko z plażą w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli to jedno z ulubionych miejsc odpoczynku Pasłęczan w upalne dni. Można tam spotkać amatorów słonecznej i wodnej kąpieli z innych miejscowości, także Elblążan. Wokół jeziorka zaplanowano budowę ścieżki rowerowej i pieszej. Przetarg na wykonanie jej dokumentacji wygrała spółka MIPROBUD z Miłakowa.

- 2 lipca 2026 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu, a 14 lipca 2026 r. podpisano umowę z firmą MIPROBUD spółka z o. o. z Miłakowa. Wartość podpisanej umowy wynosi 93 221,70 zł – poinformowała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Teresa Wasiuk.

 

Spółka ma czas na opracowanie dokumentacji do 16 listopada br.

- Celem inwestycji jest budowa ciągu pieszo rowerowego i pieszego o długości ok. 1 600 m w Parku Ekologicznym oraz wokół jeziorka miejskiego w Pasłęku. Ciągi pieszo-rowerowe oraz piesze maja zapewnić możliwość bezpiecznego ruchu pieszych i rowerów, poprawić komunikację w mieście Pasłęk oraz zapewnić ciągłość tras rowerowych w Pasłęku. Ekościeżki mają zostać wykonane z nawierzchni wodoprzepuszczalnych – poinformowała burmistrz.


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