Tutaj chcą zbudować ścieżkę rowerową

Wokół jeziorka miejskiego w Pasłęku ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa. Projekt wykona firma z Miłakowa, którą wyłoniono w drodze przetargu.

Jeziorko z plażą w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli to jedno z ulubionych miejsc odpoczynku Pasłęczan w upalne dni. Można tam spotkać amatorów słonecznej i wodnej kąpieli z innych miejscowości, także Elblążan. Wokół jeziorka zaplanowano budowę ścieżki rowerowej i pieszej. Przetarg na wykonanie jej dokumentacji wygrała spółka MIPROBUD z Miłakowa.

- 2 lipca 2026 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu, a 14 lipca 2026 r. podpisano umowę z firmą MIPROBUD spółka z o. o. z Miłakowa. Wartość podpisanej umowy wynosi 93 221,70 zł – poinformowała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Teresa Wasiuk.

Spółka ma czas na opracowanie dokumentacji do 16 listopada br.