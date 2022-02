Dawno temu w Elblągu... pracowali aresztowani Francuzi

W Elblągu również są zatrudniani do pracy aresztowani obcokrajowcy. Od kilku dni w tutejszej fabryce pracuje 50 aresztowanych Francuzów - o tym pisała elbląska prasa w lutym 1915 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Jakie zalety ma ukończenie Elbląskiej Szkoły Handlowej?

Elbląska Szkoła Handlowa, która została powołana dwa lata temu przez Elbląski Związek Kupiecki, postawiła sobie za zadanie przekazania uczniom (zanim podejmą praktyki kupieckie albo rozpoczną uprawianie zawodu związane z handlem), gruntownej wiedzy. Pruska administracja państwowa (ministerstwo ds. handlu), miasto Elbląg i Elbląska Izba Handlowa wspierają placówkę poprzez przekazywanie pokaźnych zapomóg.

W placówce zatrudniony został absolwent Wyższej Szkoły Handlowej, dyplomowany nauczyciel przedmiotów handlowych, który ma za sobą ogromne doświadczenie zarówno w handlu jak i w zawodzie pedagoga - nauczyciel Hädicke, który zdał państwowy egzamin dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczniowie mają w tygodniu 33 godziny lekcyjne. Wszystkie przedmioty zawodowe takie jak: zajęcia dotyczące handlu i sprzedaży, zajęcia z korespondencji, rachunki, prowadzenie księgowości, geografia gospodarcza itp. zostały uwzględnione przez rząd królewski w siatkę cotygodniowych zajęć. Będzie kładziony także gruntowny nacisk na rozwijanie i opanowanie przez uczniów technicznych umiejętności takich jak: pisanie na maszynie i zajęcia stenografii. Nauczanie języka angielskiego, do których tak dużą wagę przykładają nasi niemieccy kupcy, podobnie jak zajęcia z chemii, będą fakultatywne. [...] By nie zaniedbać też kondycji fizycznej w planie przewidziano dwie godziny sportu i zabaw. […].

Przyszły kandydat Szkoły Handlowej nie musi posiadać specjalnej wiedzy, wystarczy, że ukończy szkołę elementarną, ale im lepsze podstawy, tym większy sukces w podjętym w przyszłości zawodzie. Czesne za rok wynosi 150 marek. Nowy rok szkolny rozpoczyna się 13 kwietnia 1915 roku o godz. 8. Po otrzymaniu świadectwa po rocznej nauce wychowankowie są przygotowani do kontynuacji swojej nauki w zawodzie w ramach praktyk. Popyt na takich praktykantów z ugruntowaną już wiedzą był w ostatnim roku szkolnym większy niż podaż. Ci rodzice, którzy chcą kształcić swoich synów w handlu i są w stanie opłacić im naukę, powinni nabyć specjalne prospekty, tym samym umożliwią swoim synom dobry start i walkę o ich przyszły byt. Zainteresowani powinni zapoznać się z ogłoszeniem zamieszczonym dodatkowo w naszej gazecie (ENN, niedziela, 21.02.1915 r.).

Koncerty organizowane przez Czerwony Krzyż przynoszą spore dochody

Podczas ostatniego koncertu zorganizowanego przez Czerwony Krzyż zebrano 117,90 marek. Do tej pory dyrektor muzyczny Rasenberger zasilił konto Czerwonego Krzyża dzięki organizowanym przez niego koncertom kwotą 2907,90 marek (ENN, poniedziałek, 22.02.1915 r.).

10 przykazań dla tych, co zostali w domu

Ojciec pewnej rodziny przesłał nam 10 przykazań, do których powinniśmy się stosować: 1. Precz z używaniem obcych słów i noszeniem ubrań nie niemieckiego pochodzenia 2. W górę serca! Nie chciejmy mieć do czynienia z osobami uprawiającymi czarnowidztwo! 3. Wykonuj swoją pracę z wdzięcznością, że ją masz! 4. Nie dopuść do tego, by twoi członkowie rodziny zdziczeli i stali się brutalni! 5. Płać wszystkie swoje długi! 6. Nie gromadź dóbr, chyba że produkty będą drożeć. 7. Bierz udział w zebraniach dotyczących ojczyzny i wiary. 8. Pisz listy do swoich bliskich walczących na polu chwały i wyślij im budujące treści. 9. Milcz na temat tego, co dzieje się w naszych oddziałach na froncie. 10. Módl się. Kto się modli, bierze udział w tym i ma wpływ na to, co dzieje się na świecie (ENN, wtorek, 23.02.1915 r.).

Chłopiec utonął w rzece Elbląg

Jak udało nam się dowiedzieć, wczoraj w rzece Elbląg na wysokości ulicy Wapiennej (niem. Kalkscheunstraße), utonął chłopiec. Chłopiec skoczył na leżące na rzece Elbląg hałdy śniegu, które zaczęły się zapadać. Gdy go wyłowiono, niestety już nie żył (ENN, środa, 24.02.1915 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".